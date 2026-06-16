Trump anunció la reapertura de Ormuz y anticipó que estará plenamente operativo

Martes, 16 de junio de 2026

Tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, comenzaron a circular petroleros por el estrecho de Ormuz. El mercado reaccionó con una baja del petróleo y subas bursátiles.





El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el estrecho de Ormuz ya comenzó a recuperar su actividad luego del acuerdo alcanzado con Irán para poner fin a las tensiones en Medio Oriente.



Durante una reunión con el presidente francés Emmanuel Macron, en la previa de la cumbre del G7 en Francia, el mandatario norteamericano afirmó que el paso marítimo estará completamente habilitado este viernes, cuando se formalice el entendimiento entre ambos países.



La reactivación de esta vía estratégica es seguida de cerca por los mercados internacionales debido a que por allí circula una parte significativa del petróleo y gas natural que abastece al mundo.



Petroleros en movimiento y expectativas de normalización



Trump indicó que desde este lunes varios buques cargados de crudo comenzaron a atravesar nuevamente el corredor marítimo.



Según explicó, las embarcaciones están utilizando rutas consideradas seguras para la navegación comercial, lo que representa una señal concreta de distensión tras más de tres meses de conflicto en la región.



Además, descartó la necesidad de una intervención internacional amplia para garantizar la reapertura, pese a las propuestas impulsadas por algunos países europeos para reforzar la seguridad en la zona.







Los detalles del acuerdo con Irán



El entendimiento entre Washington y Teherán contempla un alto el fuego temporal y la reapertura del estrecho de Ormuz, cuya actividad había quedado seriamente afectada por la escalada bélica.



La firma oficial del memorándum está prevista para el viernes en Ginebra, Suiza, donde ambas delegaciones avanzarán en los aspectos técnicos y políticos del acuerdo.



Desde la administración estadounidense señalaron que el cumplimiento de los compromisos asumidos por Irán será monitoreado mediante mecanismos de verificación. Entre los puntos centrales figura el control de las actividades nucleares iraníes.



Por su parte, autoridades de Teherán manifestaron su intención de implementar tarifas vinculadas a determinados servicios marítimos, aunque todavía no se difundieron precisiones sobre su alcance.







Fuerte impacto en el mercado energético



La noticia generó una reacción inmediata en los mercados internacionales. El precio del petróleo registró una caída superior al 5%, reflejando una menor percepción de riesgo sobre el abastecimiento global de energía.



El barril de Brent descendió hasta ubicarse cerca de los 83 dólares, mientras que el WTI también mostró una fuerte corrección bajista respecto de los valores alcanzados durante los momentos más críticos del conflicto.



Las principales bolsas del mundo también operaron en alza. Los índices de Asia, Europa y Estados Unidos registraron avances impulsados por las expectativas de estabilidad en el comercio energético internacional.







Un proceso que aún requiere consolidación



Pese al optimismo inicial, especialistas del sector energético advierten que la normalización total del tránsito marítimo podría demandar varias semanas o incluso meses.



Las tareas de seguridad, la recuperación de la actividad portuaria y la estabilización de la logística regional serán factores clave para determinar la velocidad con la que el comercio vuelva a operar con normalidad.



Mientras tanto, la reapertura de Ormuz aparece como uno de los acontecimientos más relevantes para la economía global en 2026, con efectos directos sobre los precios del petróleo, la inflación internacional y el abastecimiento energético.