Hoy martes 16 juega la Selección Nacional Argentina contra Argelia

Martes, 16 de junio de 2026

Llegó el día más esperado por millones de argentinos. Este martes 16 de junio, la Selección Argentina inicia la defensa de su corona en el Mundial 2026. La Scaloneta debuta frente a un duro rival. Francia y la presentación goleadora Erling Haaland.



La Albiceleste, vigente campeona del mundo, sale a la cancha con un objetivo histórico entre ceja y ceja: transformarse en el tercer país en la historia del fútbol en retener el título de forma consecutiva, una hazaña que solo lograron Italia (1934-1938) y el Brasil de Pelé (1958-1962). Como si fuera poco, Lionel Messi romperá un récord absoluto hoy: al pisar el césped, se convertirá oficialmente en el primer futbolista de la historia en disputar seis Copas del Mundo diferentes.



El debut del equipo de Lionel Scaloni frente a Argelia, correspondiente al Grupo J, será el plato fuerte que cerrará la jornada central del martes.



Hora: 22:00 (hora argentina).

Estadio: Arrow Stadium, Kansas City.

Dónde ver en vivo por TV: TV Pública, Telefe y DSports.

Dónde ver online por Streaming: DGO, Paramount+, Amazon Prime Video y Disney+ Premium.



16:00 – Francia vs. Senegal

TV y Streaming: DSports, DGO, Paramount+ y Amazon Prime Video.

19:00 – Irak vs. Noruega

TV y Streaming: TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Amazon Prime Video.

22:00 – Argentina vs. Argelia

TV y Streaming: TV Pública, Telefe, DSports, DGO, Paramount+, Amazon Prime Video y Disney+ Premium.

01:00 (Miércoles) – Austria vs. Jordania

TV y Streaming: TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Amazon Prime Video.



Para que no te pierdas nada, agendá la grilla completa de partidos para este martes 16 de junio (y la madrugada del miércoles 17) con todas las opciones de pantalla en el país:



Más tarde, a las 19:00, llegará el momento del debut del Grupo I para dos selecciones que regresan tras una larguísima ausencia: Irak vs. Noruega en Boston. Los asiáticos vuelven a una cita máxima tras 20 años (su última vez fue en Alemania 2006), mientras que los europeos rompen una racha de 28 años sin Mundiales (Francia 1998) de la mano de su letal delantero, Erling Haaland.



Para los más fanáticos, la jornada se extenderá hasta la madrugada del miércoles con el cruce entre Austria y Jordania a la 01:00 en San Francisco, rivales directos del grupo de Argentina. Mientras los austríacos regresan al torneo tras casi tres décadas, Jordania vivirá un día histórico al disputar el primer partido mundialista de toda su historia.