Partidos de hoy horarios y TV para ver el Mundial 2026

Lunes, 15 de junio de 2026

Con España y Uruguay como grandes atractivos, ocho nuevos seleccionados hacen su debut en la Copa del Mundo. Mirá la programación completa.



La actividad comenzará a las 13.00hs con el partido entre España y Cabo Verde, que se podrá ver por DSports, DGO y Flow Sports. La Furia Roja, con Lamine Yamal a la cabeza, es una de las favoritas al título y comenzará su camino enfrentando a un elenco africano que hará su estreno mundialista absoluto y que quiere dar la sorpresa.



La actividad seguirá a las 16:00, con el duelo entre Bélgica y la Egipto de Mohamed Salah. Si bien los europeos son los favoritos, los egipcios sueñan con dar el golpe de la mano de su gran figura y comenzar su camino en el Mundial con una victoria. Este encuentro se podrá ver a través de DSports 2, TyC Sports, Flow Sports, Paramount+, TyC Sports Play, DGO



A las 19:00hs será el turno de la Uruguay de Marcelo Bielsa, que hará su debut ante Arabia Saudita. La Celeste no atraviesa su mejor momento y quiere hacer valer su jerarquía ante unos asiáticos que ya saben lo que es dar sorpresas en este tipo de escenarios. De hecho, en su debut en Qatar 2022 sorprendieron a la Selección Argentina... Este encuentro será transmitido por DSports, TyC Sports, Telefé, Disney+, Paramount+, TyC Sports Play y DGO.



Finalmente, la actividad mundialsta del lunes cerrará con Irán vs Nueva Zelanda, partido que se podrá ver por DSports, TyC Sports, Flow Sports, Paramount+, TyC Sports Play y DGO. Con todos los ojos puestos en Tim Payne, los oceánicos tratarán de dar el golpe ante los asiáticos.



PARTIDOS DEL MUNDIAL DE HOY, LUNES 15 DE JUNIO: HORARIO Y TV

Copa del Mundo

13:00 España vs Cabo Verde | DSports - DGO - Flow Sports

16:00 Bélgica vs Egipto | DSports 2 - TyC Sports - Flow Sports - Paramount+ - TyC Sports Play - DGO

19:00 Arabia Saudita vs Uruguay | DSports - TyC Sports - Telefé - Disney+ - Paramount+ - TyC Sports Play - DGO

22:00 Irán vs Nueva Zelanda | DSports - TyC Sports - Flow Sports - Paramount+ - TyC Sports Play - DGO

Argentina - Primera C Metropolitana

15:30 Sacachispas vs Argentino Rosario

15:30 Sportivo Barracas vs General Lamadrid

15:30 Fénix vs Leones de Rosario

Bolivia - Primera División

20:00 Bolívar vs Guabirá

