Fe y hermandad: más de cinco provincias unidas en la Peregrinación de Bomberos

Lunes, 15 de junio de 2026



El jefe del Cuerpo Activo local, Ricardo Alfredo Rojas, celebró el éxito de la convocatoria que tiñó de espiritualidad la localidad. El evento contó con el respaldo del Arzobispo y ya se planifica la edición 2027.



La localidad de Itatí vivió una jornada histórica de fe y camaradería con la realización de la 5ª Peregrinación de Bomberos Voluntarios. En diálogo con Cadena de Radios, el jefe del Cuerpo Activo itateño, Ricardo Alfredo Rojas, calificó el encuentro como un "emotivo acto religioso" que superó las expectativas y consolidó los lazos del movimiento voluntario a nivel país.



El evento, que se realiza tradicionalmente durante la segunda semana de junio en conmemoración del Día Nacional del Bombero Voluntario, convocó a delegaciones de Entre Ríos, autoridades de Chaco, representantes del Consejo Nacional y miembros de la Federación Correntina, acompañados por un gran marco de familias.



El respaldo de la Iglesia y una tradición sobre la ruta

Rojas extendió un agradecimiento especial al padre Claudio, rector de la Basílica de Itatí, por su acompañamiento incondicional desde las primeras horas en el templete de acceso, a pesar de la alta demanda de los días domingos. Asimismo, recordó con afecto al padre Porfirio, impulsor de las primeras ediciones.



Un factor clave para el crecimiento de esta manifestación de fe fue el apoyo institucional: por quinto año consecutivo, el arzobispo de Corrientes estuvo presente para bendecir a los servidores públicos, un gesto que motiva a la organización a proyectar un encuentro aún mayor para el próximo año.



Logística a pie y en familia: La caminata se realiza mayoritariamente a pie. Para no dejar desprotegidas a sus comunidades ni movilizar unidades oficiales, delegaciones como las de Corrientes Capital y Caá Catí optaron por utilizar vehículos particulares debidamente identificados para asistir a sus peregrinos.



La Virgen itinerante y el próximo destino

Uno de los momentos más significativos de la jornada estuvo marcado por la presencia de la imagen peregrina de la Virgen, que actualmente custodia la localidad de Riachuelo.



Custodia actual: La comunidad de Riachuelo tiene la responsabilidad de resguardar la imagen.



Próximo año: Deberán trasladarla nuevamente a Itatí en la edición 2027.



El futuro: En esa próxima cita se sorteará y definirá cuál será el nuevo destino de la provincia que tendrá el honor de recibirla.



Sin tiempo para el descanso, el jefe de Bomberos Voluntarios de Itatí adelantó que el cuartel ya puso en marcha los preparativos para brindar apoyo y participar de otra de las mayores muestras de fe de la región: la histórica e imponente peregrinación de San Luis del Palmar.



R: Gladis Lencina