Corrientes brilló en el Nacional de San Luis y ya proyecta su próxima carrera en Tandil

Viernes, 12 de junio de 2026

Con una delegación de 36 personas, el equipo liderado por Alejandro Ávalos cosechó podios y grandes actuaciones en el Campeonato Nacional de Trail y Montaña de Merlo. El entrenador ya viaja a Buenos Aires con cuatro jóvenes talentos rumbo al Mundial.



El atletismo de la provincia sumó un nuevo capítulo dorado tras la destacada participación de la delegación de Corrientes Corre en el Campeonato Nacional de Trail y Montaña, celebrado en Merlo, San Luis. Con un contingente de 36 personas —entre ellos 30 atletas de elite y categorías formativas—, el equipo conducido por el entrenador Alejandro Ávalos ratificó el crecimiento exponencial de la provincia en las disciplinas de fondo y montaña.



En diálogo con Cadena de Radios, Ávalos realizó un balance altamente positivo y destacó el rendimiento en una competencia donde el protagonismo correntino fue total. "De diez participantes en la largada, cinco eran correntinas y todas tuvieron actuaciones muy destacadas", señaló con orgullo.



El certamen en suelo puntano dejó actuaciones individuales que consolidan el presente deportivo de la región:



Antonella Gallardo: La oriunda de Gobernador Virasoro y actual campeona argentina volvió a sobresalir en lo más alto.



Pía (16 años): En su debut absoluto en pruebas de montaña, la joven promesa se alzó con la medalla de bronce, quedando a solo 30 segundos del segundo puesto.



Delfina Diez: Firmó un espectacular quinto puesto a nivel nacional en su categoría.



Figuras consagradas: El equipo contó además con la jerarquía de Juli Romero (con roce mundialista y sudamericano), Juanjo (reciente finalista del Maratón de Boston) y Agustina Pintos, la atleta nacional nacida en Mercedes.



Este gran presente coincide con el 12° aniversario de la institución Corrientes Corre, fundada el pasado 17 de mayo. "Ver a chicos que comenzaron conmigo siendo muy pequeños y hoy son atletas consolidados y más altos que yo, es lo que realmente me llena como persona", se emocionó el entrenador.



Agenda sin respiro: Rumbo a Tandil y los Juegos Correntinos

Sin tiempo para festejos, Ávalos regresó de San Luis y emprendió de inmediato un viaje de más de 16 horas hacia Tandil, Buenos Aires, para acompañar a cuatro jóvenes promesas locales en sus respectivas especialidades:



Mía Sena: Campeona nacional de salto en largo.



Valentina Blanco: Especialista en vallas y 200 metros llanos.



Martín Costarelli: Quien llega con marcas que encienden la ilusión de pelear el podio.



Fátima: Joven talento que da sus primeros pasos firmes en las pruebas de fondo.



Tras la exigencia en Tandil, el equipo regresará rápidamente a la provincia para meterse de lleno en la próxima instancia de los Juegos Correntinos. Con la mirada puesta en el futuro, Ávalos se mostró optimista y reveló el gran sueño que desvela a la institución: lograr la clasificación de atletas de la provincia para el Mundial de Trail y Montaña que se disputará en Sudáfrica el próximo año.



R: Gladis Lencina