El secreto de la abuela y un récord de público en el Festival del Estofado

Lunes, 15 de junio de 2026

El organizador Oscar “Chino” García celebró el impacto económico del evento, que reunió a 24 equipos gastronómicos y sirvió de antesala para la histórica Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado en agosto.



El Festival del Estofado coronó una nueva y exitosa edición, respaldado por un clima ideal y un marco imponente de familias y turistas que colmaron el predio durante toda la semana. En declaraciones a Cadena de Radios, Oscar “Chino” García, referente de la organización, destacó que el evento convocó a emprendedores, artesanos y comerciantes de todo el norte de Corrientes, el interior de Chaco y el norte de Santa Fe.



Para García, la presentación del reconocido artista Lázaro Caballero sobre el escenario fue el gran imán de la edición. "Fue un evento muy lindo y muy bueno para nosotros. A partir de ahora se convierte en una propuesta principal desde el punto de vista de la convocatoria turística", aseguró con orgullo.Tradición, búfalo y el podio de los sabores.



El corazón del festival vibró con el tradicional concurso gastronómico, donde 24 equipos midieron sus habilidades culinarias frente a un jurado que la tuvo muy difícil.El gran campeón de la jornada fue el equipo «Mi Legado». ¿Su secreto? Una receta heredada de una abuela de más de 80 años, demostrando que el respeto por las raíces familiares sigue siendo el ingrediente más competitivo.



El podio se completó de la siguiente manera: Puesto Equipo Propuesta Gastronómica 1° Lugar «Mi Legado» Estofado tradicional con paleta de ternera (receta ancestral).

2° Lugar «Los Tres Sabores y un Sueño»Innovadora versión inspirada en un “niño envuelto” con lomo de ternera.

3° Lugar«Dorado Yapú I»Una destacada preparación a base de carne de búfalo.



La propuesta con carne de búfalo, proveniente de Corrientes Capital, fue una de las grandes novedades que sorprendió gratamente a los evaluadores. Un motor económico para la Villa y la mirada en el Dorado. Más allá de los números finos de la organización, García hizo hincapié en el impacto social del festival. "Fue un esfuerzo económico importante, pero lo fundamental es el derrame y el movimiento económico que se produjo en toda la Villa", explicó, valorando el beneficio directo para los comercios y prestadores locales.



Finalmente, el organizador remarcó que este tipo de fiestas rompen con la estacionalidad y potencian el turismo durante todo el año. Sin tiempo para descansar, adelantó que ya están en marcha los motores para el próximo gran hito de la localidad: la 61ª edición de la Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado, el torneo pesquero más antiguo de Argentina, que se desarrollará del 13 al 17 de agosto.



R. Gladis Lencina