"El consumo problemático incluye alcoholismo temprano y la ludopatía infantil" Viernes, 12 de junio de 2026 El ministro de Salud de Corrientes ponderó la creación del nuevo instituto provincial como una herramienta clave para unificar los esfuerzos dispersos del Estado. Además, anunció la implementación de un nuevo protocolo de prevención de suicidios.

El ministro de Salud de Corrientes, Emilio Lanari, destacó la puesta en marcha del nuevo instituto destinado al abordaje de los consumos problemáticos, señalando que su principal virtud radica en la articulación definitiva de los organismos estatales que hasta el momento trabajaban de manera aislada.



"Esto refuerza la coordinación de los ministerios. Todas las fuerzas del Gobierno están puestas en este abordaje de acompañamiento y prevención", afirmó Lanari. El funcionario explicó que, previamente, áreas de Acción Social, carteras sanitarias, municipios y el programa Más Vida operaban desde sus propias competencias. La nueva estructura permitirá integrar recursos y, en una segunda etapa, unificar acciones directamente con las organizaciones no gubernamentales (ONG) del sector.



El titular de la cartera sanitaria instó a derribar el mito de que el consumo problemático se limita exclusivamente a las drogas de alta peligrosidad, advirtiendo sobre nuevas realidades que golpean a las familias correntinas:



El juego y las apuestas online en niños y adolescentes como una conducta adictiva en alarmante crecimiento.



El inicio a edades cada vez más chicas, considerado por el ministro como "uno de los mayores problemas para el desarrollo tranquilo de la comunidad".



Cualquier comportamiento que genere consecuencias negativas y requiera la intervención y el acompañamiento del Estado.



"Cuando uno dice consumo problemático, no solamente hablamos de drogas. Es una cuestión mucho más amplia de lo que habitualmente se percibe", remarcó.



Consultado sobre la vulnerabilidad emocional y los casos de suicidio en la provincia, Lanari anticipó que se están desarrollando mecanismos específicos para brindar respuestas rápidas y evitar la revictimización de las personas en situaciones de desesperación extrema.



En este marco, confirmó la recepción de un nuevo protocolo de actuación diseñado especialmente para intervenciones en el puente interprovincial. Este dispositivo contará con un despliegue coordinado entre el grupo de voluntarios "Ángeles del Puente", la Policía provincial, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.



"La estrategia busca no victimizar más a la persona que está en esa situación de desesperación. El cambio principal es que, ahora, desde el primer momento la asistencia va a estar en manos de personas profundamente capacitadas para poder ayudar", concluyó el ministro.



R: Gladis Lencina



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