Corea del Sur reaccionó y venció 2 a 1 a Chequia

Viernes, 12 de junio de 2026

El seleccionado asiático tuvo las mejores aproximaciones en el inicio, con Heung-Min Son como principal carta ofensiva. El delantero generó peligro con remates desde afuera del área, mientras que Kim Min-Jae también estuvo cerca con un cabezazo.



En el otro encuentro del grupo, Corea del Sur venció 2-1 a Chequia en el estadio Chivas de Guadalajara, luego de remontar un partido que se abrió recién en el segundo tiempo.



Rep. Checa respondió con algunas transiciones rápidas, aunque sin demasiada claridad en los metros finales. La primera mitad terminó sin goles, pero el complemento cambió por completo el desarrollo.



A los 13 minutos de la segunda etapa, Ladislav KrejÄí abrió el marcador para los europeos con un cabezazo potente tras un lateral al área de Vladimir Coufal. Sin embargo, Corea del Sur no tardó en reaccionar.



A los 21 minutos, Hwang In-beom se filtró por izquierda, enganchó hacia adentro y definió con categoría para establecer el 1-1. Desde ese momento, el equipo de Hong Myung-bo ganó confianza y fue por más.



La remontada llegó a los 34 minutos, cuando Hwang desbordó por derecha y envió un centro atrás para Oh Hyeon-gyu, quien definió de primera al segundo palo para sellar el 2-1.



Con este resultado, Corea del Sur quedó con tres puntos y se acomodó en la parte alta del Grupo A. En la próxima fecha enfrentará a México, el jueves 18 de junio a las 22, mientras que Chequia buscará recuperarse ante Sudáfrica ese mismo día desde las 13, ambos en horario argentino.



La Agenda de Hoy

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B)



Estadio BMO Field (Toronto), Canadá



Argentina: 16:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+



Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D)



Estadio SoFi Stadium (Los Ángeles), Estados Unidos



Argentina: 22:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+