"En estos tiempos los vínculos de amor se están reemplazando por conexiones"

Viernes, 12 de junio de 2026

El reconocido especialista en Educación dialogó con Cadena de Radios, Bernardo Palazzo, analizó la paradoja del amor contemporáneo, el impacto de las pantallas y la profunda crisis vincular que atraviesan las escuelas.



El Museo de Bellas Artes de Corrientes será escenario del ciclo interdisciplinario "De Amor y Seres Vivos", una propuesta que cruza la filosofía, la biología y la literatura para reflexionar sobre las relaciones humanas en la era digital. El encuentro contará con la participación central del educador y especialista Bernardo Palazzo —actualmente radicado en Santa Fe—, quien compartirá panel con el biólogo Martín Kovalezki, utilizando a la literatura como el puente conector entre ambas disciplinas.



En vísperas de su presentación, Palazzo dialogó sobre los ejes que guiarán el debate y planteó una cruda radiografía de la sociedad actual. "Estamos atravesando tiempos complejos y una clara paradoja: por un lado buscamos el amor y por el otro huimos de él. Pero al final, cuando debemos definirlo, siempre nos quedamos cortos", reflexionó.



Para el especialista, la cultura contemporánea ha trasladado la lógica del consumo y lo descartable a las relaciones personales, un fenómeno que diluye la alteridad.



La desaparición del otro: "Detrás de una pantalla, el otro desaparece", advirtió Palazzo.



Conexión vs. Vínculo: Explicó que la tecnología tiende a suplantar los lazos genuinos por meras conexiones superficiales.



Obsolescencia afectiva: Todo se vuelve obsoleto rápidamente, provocando un acostumbramiento que destruye la verdadera esencia del encuentro. "En filosofía usamos la palabra inefable para el amor, porque es inexplicable. El amor nunca es conformista; cuando empiezo a poseer algo, ya no es amor, es costumbre", sentenció.



Uno de los puntos más críticos abordados por el educador fue el reflejo de esta crisis vincular dentro del sistema educativo. Como ejemplo extremo, recordó el trágico episodio de un estudiante que ingresó armado a una escuela, matando a un compañero e hiriendo a otros. "Es difícil trabajar los vínculos, pero hay que pensarlos. Sin vínculos no hay comunidad posible", alertó.



"La escuela tiene que vincularse con la familia, no puede haber desconexión. Hoy, cuando un alumno fracasa, las partes se atribuyen la culpa mutuamente. En filosofía esto se relaciona con la ética del posdeber", analizó Palazzo.



El ciclo "De Amor y Seres Vivos" buscará, precisamente, transformarse en un espacio de resistencia intelectual ante la indiferencia actual, integrando los saberes científicos y humanísticos para proponer nuevas y mejores formas de convivencia.



R: Gladis Lencina