México ganó 2 a 0 a Sudáfrica

Viernes, 12 de junio de 2026

La Copa del Mundo 2026 ha arrancado este jueves en el estadio Azteca de México, con el partido inaugural entre el conjunto local y Sudáfrica en el que los de Javier Aguirre han vencido por 2-0.

Es la primera vez que la Selección Nacional gana un partido inaugural. El Tri derrotó 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.



La Selección Mexicana debutó con triunfo y suma su primera victoria en el Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Sudáfrica en el Azteca.



Los Bafana Bafana terminaron el encuentro con nueve jugadores tras la expulsión de Sithole y Zwane, lo que complicó cualquier intento de reacción.



Los goles de Julián Quiñones al minuto 8 y Raúl Jiménez al 66 sentenciaron el marcador, en un partido donde México dominó y mantuvo el control pese a la expulsión de su capitán, César Montes, en los últimos minutos.





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