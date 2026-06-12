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México ganó 2 a 0 a Sudáfrica
Viernes, 12 de junio de 2026
La Copa del Mundo 2026 ha arrancado este jueves en el estadio Azteca de México, con el partido inaugural entre el conjunto local y Sudáfrica en el que los de Javier Aguirre han vencido por 2-0.
Es la primera vez que la Selección Nacional gana un partido inaugural. El Tri derrotó 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

La Selección Mexicana debutó con triunfo y suma su primera victoria en el Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Sudáfrica en el Azteca.

Los Bafana Bafana terminaron el encuentro con nueve jugadores tras la expulsión de Sithole y Zwane, lo que complicó cualquier intento de reacción.

Los goles de Julián Quiñones al minuto 8 y Raúl Jiménez al 66 sentenciaron el marcador, en un partido donde México dominó y mantuvo el control pese a la expulsión de su capitán, César Montes, en los últimos minutos.


La Agenda de Hoy

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B)

Estadio BMO Field (Toronto), Canadá

Argentina: 16:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+

Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D)

Estadio SoFi Stadium (Los Ángeles), Estados Unidos

Argentina: 22:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+
     
 
 

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