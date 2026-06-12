SpaceX rompe récord con una salida a bolsa de USD 75.000 millones Viernes, 12 de junio de 2026 La empresa de Elon Musk debutará en el mercado bursátil tras concretar la mayor oferta pública de acciones jamás registrada.

La compañía aeroespacial SpaceX concretó la mayor salida a bolsa de la historia al recaudar USD 75.000 millones en su oferta pública inicial (IPO). La operación posiciona a la empresa fundada por Elon Musk entre las compañías más valiosas del planeta y marca un nuevo récord para los mercados financieros.



La firma colocó 555,6 millones de acciones a un precio de USD 135 por unidad. Con esta operación, superó ampliamente el récord anterior establecido por Saudi Aramco en 2019, cuando la petrolera saudí obtuvo USD 29.400 millones.



Tras fijar el precio de sus acciones, SpaceX alcanzó una capitalización bursátil estimada en USD 1,77 billones. Al considerar incentivos accionarios para empleados y otros instrumentos financieros, la valuación total ronda los USD 1,8 billones.



La empresa comenzará a cotizar oficialmente en Wall Street este viernes, en un debut que genera una enorme expectativa entre inversores institucionales y minoristas.





El interés por participar de la oferta superó ampliamente las previsiones iniciales. Según trascendió en ámbitos financieros, las órdenes de compra habrían superado los USD 100.000 millones, impulsadas principalmente por pequeños inversores atraídos por el crecimiento de SpaceX y la figura de Elon Musk.



La empresa se convirtió en uno de los símbolos del avance tecnológico en sectores como la exploración espacial, los satélites de comunicación y la inteligencia artificial, factores que alimentan el entusiasmo del mercado.





A pesar del éxito de la colocación, algunos especialistas mantienen cautela respecto de la valoración alcanzada. Analistas del sector financiero consideran que buena parte del interés responde a las expectativas de crecimiento futuro más que a resultados económicos actuales.



La discusión gira en torno a si el valor de mercado refleja el potencial de la compañía o si existe un componente especulativo impulsado por el atractivo de las nuevas tecnologías y el liderazgo de Musk.





La operación de SpaceX podría abrir el camino para otras grandes empresas vinculadas a la inteligencia artificial que evalúan salir a bolsa en los próximos meses.



Entre las compañías observadas por los inversores aparecen Anthropic y OpenAI, que también podrían buscar valoraciones superiores al billón de dólares. Por ese motivo, el desempeño bursátil de SpaceX será seguido de cerca por Wall Street y por todo el ecosistema tecnológico global.



La evolución de las acciones durante las primeras jornadas de cotización servirá como termómetro para medir el apetito del mercado por las grandes compañías tecnológicas y los proyectos vinculados al futuro de la inteligencia artificial.



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