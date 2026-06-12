Valdés presentó un nuevo instituto provincial y destacó la Ley de Narcomenudeo Viernes, 12 de junio de 2026 El gobernador de Corrientes, lanzó el ICAP, un organismo que centralizará la prevención y asistencia integral de los consumos problemáticos. "Buscamos reorganizar el Estado para que las familias sepan exactamente a dónde acudir", afirmó.

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó el lanzamiento oficial del Instituto Correntino de Prevención y Asistencia de las Adicciones (ICAP), un organismo diseñado para abordar de manera integral la problemática de los consumos en la provincia. Durante su discurso, el mandatario destacó que este proyecto es el resultado de un trabajo sostenido en el tiempo que busca consolidar y reorganizar las herramientas del Estado.



Valdés recordó el punto de inflexión que significó la implementación de la Ley de Narcomenudeo aprobada el año pasado, agradeciendo el respaldo de los legisladores provinciales. "El Gobierno tomó la firme decisión de abordar este problema desde la raíz. Hoy tenemos resultados que antes no teníamos y que no sucedían en la provincia", aseguró, al tiempo que felicitó al ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya, por la labor territorial: "Todos los días se destruye algún kiosco de venta de drogas y se detiene a algún dealer que está haciendo daño a la sociedad".



Un cambio de estrategia: de la urgencia a la prevención

El mandatario provincial explicó que, si bien Corrientes ya contaba con diversos programas de asistencia, la creación del ICAP transforma estas iniciativas en una rama específica y formal del Estado. El objetivo principal es ofrecer un faro de referencia claro para los ciudadanos.



Orientación familiar: Ofrecer respuestas concretas a padres, amigos y entornos afectados por el consumo.



Abordaje preventivo: Modificar el enfoque tradicional para no solo atender la urgencia médica o judicial, sino llegar antes de que el problema se profundice.



Cercanía estatal: Consolidar una estructura pública visible y de fácil acceso.



"Queremos decirle a la sociedad que estamos para acompañar. Sabemos que no es sencillo. Ahora venimos a cambiar la estrategia: fortalecer la prevención, llegar antes, dar una mano y ofrecer soluciones", enfatizó el gobernador.



Por último, se anunció que el gobernador, junto al presidente del ICAP, José Irigoyen, mantendrán un esquema de información permanente para transparentar el trabajo del organismo. Valdés concluyó su mensaje reconociendo la dedicación de los profesionales de la salud y asistentes que integran la institución, exigiéndoles el máximo compromiso: "Vamos a estar cerca de ustedes para dar esta batalla que tenemos que dar entre todos".



R: Gladis Lencina



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