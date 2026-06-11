Corrientes crea una carrera familiar de 6 Kilómetros para concientizar el rol del padre

Jueves, 11 de junio de 2026

El titular de Abordaje Territorial del Ministerio de Desarrollo Social, Alfredo González, brindó detalles sobre la agenda de actividades previstas para el próximo sábado 20 de junio. La jornada combinará la celebración familiar con el deporte.



La competencia atlética y recreativa se realizará este sábado en el acceso al Corsódromo capitalino. En paralelo, el Ministerio de Desarrollo Social continúa con la colocación de ovitrampas y capacitaciones vecinales en distintas localidades.



La propuesta central consiste en una carrera participativa de 6 kilómetros diseñada para festejar el Día del Padre en comunidad. El evento es coordinado de manera interministerial por las carteras de Desarrollo Social —bajo la conducción del ministro Adán Gaya—, Salud Pública y la Secretaría de Deportes.



Lugar: Acceso al Corsódromo, en la intersección de la avenida Raúl Alfonsín (ex Ruta 12) y la avenida Eric Martínez.



Horario: Las acreditaciones presenciales comenzarán a partir de las 15:00 horas para integrarse de forma automática a la largada.



Modalidad: Recreativa y abierta a todas las familias que deseen sumarse a pie, trotando o corriendo.



“Está todo previsto para que quienes deseen participar puedan acercarse para realizar la acreditación y sumarse automáticamente a la competencia”, detalló González, ponderando el trabajo articulado entre las diferentes áreas estatales.



Por fuera de la agenda recreativa, el funcionario repasó el avance de los operativos de prevención contra el dengue. Durante esta semana, las brigadas de concientización desembarcaron en la ciudad de Mercedes para dictar talleres clave y robustecer las tareas de descacharrado junto a profesionales de la salud.



Para garantizar una cobertura eficiente, el Ministerio de Desarrollo Social mantiene un esquema de despliegue territorial bien definido. Capital: Los operativos y las charlas vecinales se concentran los días jueves y viernes. Interior provincial: Los equipos técnicos visitan las comunas los martes y miércoles.



“Ya llevamos distribuidas más de 26 mil ovitrampas en todo el territorio provincial y seguimos realizando charlas junto a profesionales de la salud para concientizar sobre la prevención”, concluyó González, marcando la importancia de no bajar los brazos en el combate contra el vector marianero.



R: Gladis Lencina