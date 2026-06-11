Corrientes exige a Nación incluir el Corredor Belgrano en las concesiones

Jueves, 11 de junio de 2026

El ministro Jorge Meza advirtió que el pliego actual "condena a la provincia por 20 años". Además, hay expectativa por la reactivación de las obras en la Ruta 12.



El ministro de Obras y Servicios Públicos de Corrientes, Dr. Jorge Meza, redobló el reclamo ante el Gobierno nacional para que el Corredor Belgrano sea incorporado de manera urgente al esquema de financiamiento y mantenimiento de las rutas nacionales licitadas.



Para la administración provincial, este tramo representa un enlace estratégico insustituible cuya exclusión pone en riesgo la conectividad de la región.



Meza fue categórico respecto a las consecuencias de no modificar las condiciones actuales de la licitación:



"Nosotros pedimos renegociar el pliego de condiciones de la licitación. De lo contrario, estaríamos condenando a Corrientes por 20 años a un contrato del que no vamos a poder apartarnos".



El funcionario cuestionó el argumento de Nación sobre la jurisdicción provincial del corredor, señalando que la falta de alternativas viales vuelve indispensable el financiamiento central:



Nexo único: El corredor une de forma directa los dos tramos nacionales ya licitados.



Sin alternativas: No existen vías secundarias o rutas que puedan reemplazar su función de conexión.



Falta de fondos: El contrato actual no prevé recursos para su conservación.



La Provincia apuesta ahora a la vía legal para destrabar el conflicto. El Gobierno correntino se encuentra a la expectativa de una audiencia clave entre el fiscal de Estado y el Juzgado Federal.



"Lo que buscamos es fortalecer los argumentos que llevará el fiscal ante el juez", explicó Meza, asegurando que la resolución judicial será un respaldo fundamental para sostener el reclamo ante la Casa Rosada.



Por otro lado, el ministro se refirió al anuncio de reactivación de las obras en la Ruta Nacional 12. Si bien el gobernador lideró las gestiones para destrabar los trabajos, desde el Ministerio de Obras Públicas mantienen una postura de prudente expectativa.



El rol provincial: "Nosotros somos terceros interesados en esta relación contractual entre Nación y la empresa privada", aclaró Meza.



Plazos: El funcionario manifestó su deseo de que se cumpla estrictamente el cronograma pautado. "Me gustaría esperar que transcurran los 14 meses previstos para que se termine la obra de la autovía", concluyó.



R: Gladis Lencina