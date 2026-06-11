Virasoro proyecta el pago de aguinaldos, destaca la revolución industrial del CLT

Jueves, 11 de junio de 2026

El intendente Guillermo de la Cruz analizó la actualidad del municipio: adelantó el esfuerzo financiero para antes del Día del Padre, celebró la llegada de tecnología austríaca inédita en el país y detalló el acompañamiento social ante la crisis.



En diálogo con Cadena de Radios, el intendente de Gobernador Virasoro, Guillermo de la Cruz, repasó los ejes centrales de su administración, marcados por el ordenamiento de los recursos en un contexto económico complejo, el avance de inversiones industriales clave y el monitoreo de la situación social de la localidad.



Tras una jornada marcada por las intensas lluvias, el jefe comunal confirmó que ya se readecuaron los espacios alternativos para mantener en pie la vigilia de San Antonio de Padua. Asimismo, destacó el trabajo del Consejo Interreligioso que nuclea a las distintas confesiones de la ciudad.



En cuanto a los logros de su gestión, De la Cruz priorizó el saneamiento y la salud pública. Durante la emergencia por el dengue, se decidió volcar los recursos a la limpieza urbana. "Teníamos que decidir entre limpiar la ciudad o hacer otras cosas. Le dimos prioridad porque primero está la salud de la sociedad", afirmó.



Además, se recuperaron y pusieron en funcionamiento más de 20 unidades (motoniveladoras, retroexcavadoras y camiones). También se avanzó con bacheos urbanos y la refacción de los baños del Paseo de la Ex Terminal.



En materia económica, el intendente adelantó que el municipio realiza intensos esfuerzos financieros para abonar el medio aguinaldo antes del Día del Padre.



"Nos toca gobernar en un contexto difícil, con un 45% menos de coparticipación, lo que nos obliga a ser responsables y administrar muy bien los recursos", señaló De la Cruz.



A este escenario se le suma el desafío político en el plano local, donde reconoció dificultades para avanzar con proyectos debido a que el Ejecutivo cuenta con minoría propia en el Concejo Deliberante.



Innovación foresto-industrial y empleo calificado

El mandatario destacó el impacto de las inversiones austríacas en la región y la reciente visita del gobernador junto al embajador de Austria. Virasoro será sede de la primera planta de CLT (madera contralaminada) de Argentina.



"Es una nueva modalidad de construcción que va a revolucionar el mercado. Empresarios que ya apostaron a la biomasa en Virasoro ahora también invierten en CLT", celebró. Esta radicación empresaria elevó la vara laboral en la zona: hoy las firmas exigen secundario completo como requisito mínimo, impulsando a muchos vecinos a terminar sus estudios y capacitarse en mantenimiento industrial e higiene y seguridad.



Contingencia social: auxilio a los trabajadores de Forestal Tapebicuá

Sobre el cierre, De la Cruz abordó la delicada situación que atraviesan los empleados de Forestal Tapebicuá, empresa que se encuentra en concurso preventivo en Capital Federal y con su planta paralizada.



El intendente estimó que la problemática afecta a unas 300 o 350 familias de la zona, quienes actualmente evalúan si desvincularse o esperar definiciones judiciales. "Desde el municipio venimos acompañando con asistencia social a las familias que atraviesan momentos difíciles como consecuencia de esta situación. Seguiremos brindando apoyo mientras se resuelve el futuro de la compañía", concluyó.



R: Gladis Lencina