Corrientes proyecta un tren de carga para el norte provincial

Jueves, 11 de junio de 2026

A seis meses de asumir, el mandatario correntino convocó a una reunión de gabinete clave para definir el segundo semestre. Además, adelantó un ambicioso plan ferroviario para conectar los parques industriales con los futuros puertos.



El gobernador de la provincia realizó un balance de sus primeros seis meses al frente del Ejecutivo correntino. En contacto con la prensa local, analizó el complejo panorama económico, ratificó los reclamos viales ante la Casa Rosada y delineó la hoja de ruta productiva para la segunda mitad del año.



A las puertas del segundo tramo del año, el mandatario se mostró conforme pero autoexigente con lo realizado hasta el momento:



“Tenemos un balance positivo. A uno le gustaría haber hecho más, pero en un contexto difícil creo que hemos trabajado a conciencia. La gestión tiene muchas idas y vueltas hasta que los proyectos se concretan”, reflexionó.



Para aceitar el funcionamiento del Estado, confirmó una reunión de gabinete clave en las próximas horas. El objetivo no será cambiar nombres, sino "ajustar tornillos, reencauzar gestiones y enfocar la planificación". En el plano macroeconómico, expresó su expectativa de que las predicciones nacionales se cumplan y el segundo semestre muestre una recuperación que traiga mayor tranquilidad financiera a las arcas provinciales.



Dura crítica por el Corredor Belgrano

Uno de los puntos más álgidos de sus declaraciones estuvo vinculado a la infraestructura vial, puntualmente a la situación del Corredor Belgrano y el tramo de la avenida 3 de Abril. Valdés no dudó en emparentar el conflicto con los reclamos históricos de la provincia:



Continuidad del reclamo: “Este es el momento de arreglar esa situación. Cuando Gustavo Valdés hablaba de discriminación, hoy estamos viendo una muestra de esa discriminación con este tema”, disparó.



Exigencia de respuestas: “Todos sabemos que hay que resolverlo y, si hay alguien cobrando por eso, sería bueno que trabaje”, lanzó de forma categórica.



En materia de desarrollo, el gobernador anunció que busca conformar una mesa de trabajo con empresas del sector ferroviario para reactivar el transporte de cargas en la región.



El proyecto principal apunta a construir una red que conecte el Parque Industrial de Santo Tomé con Ituzaingó, atravesando la estratégica zona foresto-industrial de Gobernador Virasoro.



“Buscamos conectar nuestros futuros puertos a la vía férrea y, por qué no, soñar con que esas nuevas vías puedan llegar hasta el punto de conexión del Ferrocarril Belgrano para integrar aún más esta zona norte del país”, detalló con entusiasmo.



Por último, al ser consultado sobre el demorado proyecto del teleférico, Valdés aclaró que, si bien sigue siendo una iniciativa importante y ambiciosa para la provincia, en el actual contexto de optimización de recursos no figura entre las prioridades urgentes de la obra pública gubernamental.



R: Gladis Lencina