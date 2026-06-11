Inicia el Mundial con show de Shakira, Burna Boy y más

Jueves, 11 de junio de 2026

La Copa del Mundo 2026 comenzará oficialmente el jueves 11 de junio con una ceremonia inaugural en el Estadio Ciudad de México, escenario del partido entre México y Sudáfrica. El espectáculo arrancará a las 11.30 y 14.30 de Argentina.



La FIFA confirmó que el show podrá seguirse en la transmisión oficial del partido inaugural y contará con la participación de artistas internacionales y figuras emblemáticas de la música latinoamericana. Enterate de los detalles de un show inolvidable.



La colombiana volverá así a asociar su carrera con una Copa del Mundo, después de sus recordadas participaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Junto a ella estará el artista nigeriano Burna Boy, una de las principales referencias de la música africana contemporánea. Además, la ceremonia tendrá un fuerte sello mexicano con la presencia de Alejandro Fernández, elegido también para interpretar el Himno Nacional de México antes del encuentro inaugural. El espectáculo fue diseñado por la FIFA como una celebración de la cultura local y del carácter global del torneo, combinando música, identidad y tradición en el estadio que hará historia al convertirse en el primero en albergar partidos de tres Copas del Mundo diferentes.



La grilla artística se completará con una serie de figuras de gran reconocimiento internacional. Estarán presentes la cantante y actriz mexicana Belinda, el venezolano Danny Ocean, el colombiano J Balvin, la cantante oaxaqueña Lila Downs, el histórico grupo mexicano Los Ángeles Azules, la banda de rock Maná y la sudafricana Tyla. La FIFA también confirmó la participación de talentos de pueblos originarios y expresiones folclóricas mexicanas, que tendrán un rol central dentro de una puesta en escena inspirada en el papel picado, una de las manifestaciones culturales más representativas del país anfitrión. De esta manera, México abrirá una inédita trilogía de ceremonias inaugurales que continuará posteriormente en Canadá y Estados Unidos.



Cómo ver el Show de Apertura en México de la Copa del Mundo 2026

El evento inaugural del Mundial 2026 se podrá seguir en vivo en la Argentina a través de la pantalla de TyC Sports:



Canales 22 (SD) y 101 (HD) de Flow

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV

Canales 106 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro

Para ver el partido online tenés que acceder a TyC Sports Play haciendo clic en play.tycsports.com. Si aún no lo hiciste, debés registrarte de manera gratuita en simples pasos y luego asentar la cuenta de tu cableoperador. ¡Muy fácil!



A qué hora es el Show de Apertura en México, país por país

Argentina: 14.30 horas

Uruguay: 14.30 horas

Brasil: 14.30 horas

Paraguay: 14.30 horas

Estados Unidos del Este (ET): 13.30 horas

Chile: 13.30 horas

Bolivia: 13.30 horas

Venezuela: 13.30 horas

Estados Unidos del Central (CT): 12.30 horas

Colombia: 12.30 horas

Ecuador: 12.30 horas

Perú: 12.30 horas

Estados Unidos de la Montaña (MT): 11.30 horas

México: 11.30 horas

Estados Unidos del Pacífico (PT): 11.30 horas

España: 19.30 horas



