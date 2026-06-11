Pakistán reanudó los bombardeos sobre Afganistán y dejó al menos 13 muertos

Jueves, 11 de junio de 2026

Los ataques impactaron en tres provincias afganas, provocaron víctimas civiles y profundizaron la tensión tras el alto el fuego acordado meses atrás.



La tensión entre Pakistán y Afganistán volvió a aumentar luego de que fuerzas pakistaníes realizaran ataques aéreos sobre las provincias afganas de Khost, Kunar y Paktika durante la madrugada del miércoles.



Las autoridades afganas informaron que los bombardeos causaron la muerte de 13 personas, entre ellas 11 niños, además de una mujer y un adulto mayor. También se reportaron al menos 14 heridos.



Desde Islamabad confirmaron la operación militar, aunque sostuvieron que los objetivos alcanzados estaban vinculados a grupos armados y aseguraron que las bajas correspondieron a presuntos militantes.



La diferencia entre los reportes de ambos gobiernos volvió a quedar en evidencia. Mientras Kabul denunció la muerte de civiles, Pakistán afirmó haber eliminado a 26 integrantes de organizaciones extremistas.



Uno de los episodios más graves ocurrió en Khost, donde una vivienda familiar fue destruida por el impacto de los bombardeos. Según familiares de las víctimas, la mayoría de los fallecidos eran menores de edad.



El ataque también afectó propiedades rurales y provocó pérdidas económicas para familias que dependen de la actividad ganadera.



Tras los hechos, el gobierno afgano convocó al representante diplomático pakistaní para expresar una protesta formal por la incursión aérea y denunciar la violación de su soberanía.



Por su parte, el gobierno de Pakistán defendió la ofensiva y aseguró que continuará con las operaciones contra estructuras vinculadas al terrorismo en zonas cercanas a la frontera.



Las autoridades pakistaníes relacionaron los ataques con un reciente atentado atribuido al grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), que dejó seis agentes de seguridad muertos en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa.





La nueva ofensiva se produjo apenas semanas después del entendimiento alcanzado en abril en la ciudad china de Urumqi, donde ambas partes se comprometieron a evitar una escalada militar.



China había mediado en las conversaciones con el objetivo de reducir la violencia en una frontera marcada por enfrentamientos frecuentes y acusaciones mutuas.



Sin embargo, el deterioro de las relaciones entre Kabul e Islamabad se profundizó desde finales de 2025, con ataques cruzados, cierre de pasos fronterizos y una fuerte caída del comercio bilateral.



Organismos internacionales advirtieron que el conflicto ya provocó decenas de miles de desplazados en regiones fronterizas y afectó a numerosas comunidades que dependen del intercambio entre ambos países.



La reanudación de los bombardeos pone en duda la continuidad de los esfuerzos diplomáticos impulsados por China y aumenta el riesgo de una nueva cadena de represalias militares en una de las zonas más inestables de Asia.