Rusia atacó con más de 200 drones y Ucrania respondió

Jueves, 11 de junio de 2026

Moscú lanzó una masiva ofensiva aérea sobre ciudades ucranianas y Kiev contraatacó con golpes a instalaciones estratégicas en territorio ruso.



La guerra entre Rusia y Ucrania sumó un nuevo capítulo de tensión con ataques de gran alcance ejecutados por ambos bandos durante las últimas horas.



Las fuerzas rusas desplegaron más de 200 drones contra distintas regiones de Ucrania, mientras que Kiev respondió con operaciones dirigidas a objetivos militares, energéticos e industriales ubicados en territorio ruso.



Entre las zonas más afectadas por la ofensiva rusa estuvieron las ciudades de Odesa y Karkiv. Las autoridades locales informaron daños en edificios residenciales y varios heridos como consecuencia de los impactos.



En Odesa, una mujer y sus hijos recibieron asistencia médica tras un ataque contra viviendas, mientras que en Karkiv se reportaron al menos cuatro personas lesionadas. También se registraron heridos en la región de Zaporizhzhia.



Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó 207 drones durante la noche. La mayoría fue interceptada, aunque una parte logró alcanzar distintos objetivos en territorio ucraniano.



La respuesta de Ucrania tuvo como objetivo instalaciones consideradas estratégicas para el esfuerzo militar ruso. El presidente Volodímir Zelensky confirmó ataques contra una planta industrial vinculada a la producción de componentes para drones y misiles.



La instalación se encuentra en la región rusa de Chuvasia, a más de 900 kilómetros de la frontera con Ucrania. Además, se reportaron operaciones contra una refinería y otras infraestructuras energéticas.



Las autoridades ucranianas sostienen que estos ataques buscan debilitar la capacidad logística y productiva de Rusia. En los últimos meses, las refinerías y fábricas vinculadas al sector militar se convirtieron en blancos prioritarios para Kiev.



Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso informó que derribó más de 300 drones ucranianos en diferentes regiones, incluida el área de Moscú, Crimea y sectores cercanos al mar Negro.



La jornada también dejó daños en Sebastopol, en la península de Crimea, donde un dron impactó en un edificio histórico relacionado con la defensa de la ciudad durante el siglo XIX.



Mientras continúan los combates y los ataques a larga distancia, ambos países mantienen una estrategia enfocada en golpear infraestructuras clave del adversario. La escalada refuerza la incertidumbre sobre una posible salida negociada al conflicto y anticipa nuevas tensiones en las próximas semanas.



