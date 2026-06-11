El papa León XIV dejó un mensaje sobre el valor del equipo

Jueves, 11 de junio de 2026

El pontífice reflexionó sobre el fútbol y la solidaridad en la antesala del Mundial, destacando la importancia de pensar en los demás.



A horas del comienzo del Mundial 2026, el papa León XIV compartió una reflexión vinculada al fútbol y a los valores humanos que, según expresó, trascienden el deporte.



A través de una publicación en sus redes sociales, el líder de la Iglesia Católica destacó que el fútbol enseña la importancia del trabajo colectivo y la colaboración, en momentos en que millones de personas se preparan para seguir la máxima cita deportiva del planeta.





En su mensaje, León XIV señaló que el fútbol es una muestra de que los logros no dependen únicamente del talento individual. En ese sentido, sostuvo que quien no aprende a compartir el juego con sus compañeros todavía no comprende plenamente el espíritu de este deporte.



El pontífice amplió esa idea al plano cotidiano y afirmó que la vida se construye junto a los demás, resaltando valores como la solidaridad, la empatía y el compromiso con quienes atraviesan situaciones difíciles.





Durante su visita oficial a España, el Papa también mantuvo un encuentro con un niño peruano, a quien le contó algunas experiencias de su juventud. Allí recordó que, cuando vivía en Perú, solía jugar al fútbol junto a otros seminaristas.



Además, reveló que ocupaba la posición de defensor y reconoció con humor que no se destacaba por convertir goles. También comentó que el primer Mundial que siguió fue el de España 1982.



La reflexión llega en medio de una agenda cargada de actividades en territorio español. Días atrás, León XIV participó de un multitudinario encuentro en el estadio Santiago Bernabéu, donde utilizó una metáfora futbolística para dirigirse a los fieles presentes.



Con la cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026, el mensaje del pontífice sumó una mirada diferente sobre el deporte más popular del planeta, poniendo el foco en los valores de cooperación, respeto y convivencia que trascienden el resultado de un partido.