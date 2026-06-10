Más de $40 millones en el torneo de pesca y una fuerte convocatoria internacional

Miércoles, 10 de junio de 2026

El intendente de Ita Ibaté profesor Rolando Rivero desde Casa de Gobierno confirmó a Cadena de Radios, los detalles de una nueva edición del tradicional torneo durante dos jornadas. Hay grandes expectativas de convocatoria.



"La edición de este año comenzará el 19 de junio y mantendrá el formato de dos días", explicó el jefe comunal. La apertura será con el Torneo de Costa, cuya inscripción será gratuita para los participantes de hasta 6 años. Para las categorías a partir de los 11 años habrá importantes premios, con una inversión cercana al millón de pesos para los competidores.



Según destacó el intendente, la organización aspira a reunir alrededor de 200 participantes y aseguró que ya se registra un importante número de inscriptos.



Además de la competencia deportiva, el viernes por la noche se realizará una destacada gala artística con entrada libre y gratuita. "Es bueno que la gente participe los dos días. El viernes presentamos a los artistas más importantes y relevantes porque queremos que todo el pueblo pueda disfrutar del espectáculo sin costo", expresó.



La inscripción general para el torneo tendrá un valor de 450 mil pesos y podrá abonarse a través de todos los medios de pago habilitados. Para obtener más información, los interesados pueden consultar las redes sociales oficiales de la Municipalidad de Ita Ibaté.



La organización espera la llegada de participantes de distintos puntos del país, además de delegaciones de Brasil y Paraguay, que tradicionalmente acompañan este importante evento. "Estamos muy entusiasmados. La particularidad de este torneo es que entregará más de 40 millones de pesos en premios en efectivo", remarcó el intendente.



En el aspecto artístico, confirmó la presencia de destacados músicos como Los Bofill, Diego Gutiérrez, Los Chaque Che y una variada propuesta que incluirá también a artistas locales.



Por otra parte, al ser consultado sobre su reciente visita a Paraguay, señaló que encontró gran expectativa por el evento. En ese marco, adelantó que dentro de la delegación proveniente de Ayolas llegará un artista invitado al que la organización buscará brindarle un espacio dentro de la programación oficial.



Con una propuesta que combina deporte, música y turismo, Ita Ibaté se prepara para recibir a miles de visitantes en una de las celebraciones más importantes de la región.

