La Causa Malvinas como una política de Estado en Corrientes

Miércoles, 10 de junio de 2026

La primera de las iniciativas propone la adhesión de Corrientes a la Ley Nacional N.º 27.671 La norma establece la capacitación obligatoria y permanente sobre la "Cuestión Malvinas" para todas los funcionarios que integran los tres poderes del Estado



Las iniciativas, que ya tomaron estado parlamentario, proponen la capacitación obligatoria para funcionarios públicos y la conmemoración del Día de la Afirmación de los Derechos Soberanos en las escuelas provinciales.



El diputado provincial Hugo «Cuqui» Calvano (CC-ARI) presentó dos proyectos de ley destinados a fortalecer la causa Malvinas en la provincia de Corrientes, con el objetivo de transformarla en una política de Estado sostenida en el tiempo. Ambas propuestas ya tomaron estado parlamentario en la Cámara baja correntina.



«La defensa de la soberanía no se agota en los discursos ni en la diplomacia. También se construye todos los días a través de la educación, la memoria y el compromiso de la sociedad», sostuvo Calvano al argumentar la presentación de las normas.



La primera de las iniciativas propone la adhesión de Corrientes a la Ley Nacional N.º 27.671. Esta norma establece la capacitación obligatoria y permanente sobre la "Cuestión Malvinas" para todas las personas que integran los tres poderes de la función pública.



Con esta propuesta, se busca que los agentes estatales accedan a formación específica sobre los aspectos:



Históricos y jurídicos del reclamo.



Políticos y geopolíticos de la soberanía argentina.



El rol y la participación clave de los soldados correntinos en el conflicto bélico de 1982.



Por otro lado, el segundo proyecto impulsa la adhesión a la Ley Nacional N.º 20.561, la cual instituye el 10 de junio como el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico. La iniciativa apunta a consolidar esta conmemoración en todas las instituciones educativas de la provincia.



«Una política de Estado es aquella que trasciende gobiernos y partidos políticos. Queremos que la causa Malvinas siga viva en las aulas, en las instituciones y en la comunidad, para que las futuras generaciones comprendan su importancia y la hagan propia», afirmó el legislador.



De este modo, se busca promover actividades escolares que fortalezcan la conciencia soberana y el conocimiento profundo de la causa entre los estudiantes correntinos.



R: Gladis Lencina