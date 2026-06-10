Valdés y el embajador de Austria juntos por la inversión forestal y energética

Miércoles, 10 de junio de 2026

El gobernador correntino destacó el avance del Puerto de Ituzaingó, que estará operativo en 45 días, y aseguró que el rumbo económico nacional favorece la llegada de capitales extranjeros.





El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó este martes una intensa jornada de trabajo junto al embajador de Austria, Gerhard Mayer. Ambos mandatarios se trasladaron a la zona de Ituzaingó con el objetivo de desplegar una agenda enfocada en las inversiones, la infraestructura logística y el desarrollo productivo de la provincia.



Durante el recorrido, la comitiva visitó el Parque Industrial, el Puerto de Ituzaingó y diversas empresas del sector forestal que ya cuentan con capitales austríacos. Valdés también subrayó el avance de proyectos para el financiamiento de líneas ferroviarias, un elemento que consideró clave para mejorar la competitividad del sector.



Respecto a la infraestructura portuaria, el gobernador detalló que la obra civil principal ya se encuentra concluida. En la actualidad, los trabajos se concentran en la finalización de depósitos, oficinas para la Aduana y organismos de control, así como en la instalación de escáneres de seguridad.



Plazo estimado: Se prevé que la terminal portuaria esté plenamente operativa en un lapso aproximado de 45 días.



Visión estratégica: “Para generar oportunidades hay que salir a buscar inversiones”, afirmó Valdés, recordando el reciente interés de delegaciones de Corea e India.



El mandatario provincial hizo hincapié en la experiencia de Austria en materia de energías renovables. En ese sentido, supervisaron las plantas de biomasa instaladas en la región, muchas de las cuales operan gracias a fondos del país europeo. Según Valdés, los inversores priorizan las condiciones logísticas para garantizar la salida de sus productos al mercado global.



Asimismo, el gobernador respaldó el rumbo macroeconómico del país como un dinamizador de la industria local:



“Hoy la Argentina, con el plan económico impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo, genera un escenario de apertura hacia grandes inversiones que permite avanzar en la industrialización de nuestra materia prima”.



Finalmente, Valdés aprovechó la oportunidad para señalar que Corrientes aún aguarda respuestas concretas del Gobierno nacional en materia de infraestructura vial. En este punto, destacó la figura de David Moullin, jefe del Distrito Corrientes de Vialidad Nacional, confiando en que su conocimiento de la realidad local facilitará la gestión de las soluciones que la provincia necesita.



R: Gladis Lencina