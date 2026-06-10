Alejo, el nadador que inspira a Corrientes y se prepara para su última función en los Juegos Evita

Miércoles, 10 de junio de 2026

Karina Pérez Esquivel, presidenta de la Asociación "Caminos de Amor y Esperanza", destacó el presente del joven como deportista de alto rendimiento y anticipó su próximo desafío competitivo en Entre Ríos.



Alejo continúa consolidándose como uno de los grandes referentes de la natación adaptada de la provincia. En diálogo con Cadena de Radios, la profesora de Psicología y presidenta fundadora de la Asociación "Caminos de Amor y Esperanza", Karina Pérez Esquivel, repasó el gran presente del nadador y el esfuerzo que realiza día a día para mantenerse en la élite deportiva.



"Ya tiene nombre propio y está dejando su marca en la natación. Esta es su segunda temporada como deportista de alto rendimiento por Corrientes, y es nuestro orgullo; es lo que siempre quisimos", expresó con emoción la referente.





Pérez Esquivel anticipó que este 2026 marcará un punto de inflexión en la carrera del joven, ya que será su última participación en los tradicionales Juegos Nacionales Evita debido a las reglamentaciones del torneo.



"Este año tendrá su último Juego Nacional Evita. En natación se compite solamente hasta los 16 años dentro de esta categoría, por lo que será su despedida de este certamen. Es una experiencia que conoció y disfrutó desde muy pequeño", señaló.



A pesar del cierre de este ciclo, el compromiso de Alejo con el entrenamiento no se detiene. Su rutina diaria combina una estricta disciplina deportiva con sus gustos personales: "Está en actividad constante. Muchas veces muy temprano ya estamos escuchando la radio, porque ama el chamamé tanto como la natación", confió su entorno.



Preparación de élite y apoyo institucional

Sostenerse en el alto rendimiento requiere de un engranaje complejo. En ese sentido, Pérez Esquivel valoró el acompañamiento que reciben por parte del Gobierno provincial para garantizar una preparación integral.



"Gracias al apoyo oficial puede entrenar en un club, realizar trabajos en la Secretaría de Deportes y complementar su preparación con gimnasio. No es fácil, pero Alejo demuestra que quien quiere puede lograrlo", afirmó, al tiempo que agradeció el respaldo clave del equipo técnico y de sus compañeros de entrenamiento, conocidos afectuosamente como "los chicos del equipo de Cacho".



Próximo destino: ParanáLa historia de Alejo trasciende lo competitivo, transformándose en un mensaje de superación para la comunidad. "Él nunca baja los brazos. Contagia las ganas que tiene de superarse y por eso compartimos su historia, para que sea una motivación para otros chicos y familias que quizás aún no se animan", destacó Karina.



El próximo reto en la agenda del nadador correntino ya tiene fecha y lugar confirmados: se presentará en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, durante los días 26, 27 y 28 de junio, hacia donde viajará la delegación el jueves 25 con el objetivo de seguir sumando logros y experiencia.



R. Gladis Lencina