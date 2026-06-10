"El correntino está aprendiendo a conducir con normas de tránsito" Miércoles, 10 de junio de 2026 El presidente del Consejo Federal de Seguridad Vial (CFSV) y subsecretario de Seguridad Vial de Corrientes, Juan Manuel Saloj, dialogó con Cadena de Radios para analizar las acciones preventivas que se ejecutan en país y el panorama a nivel local.

En el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial, el presidente del Consejo Federal y funcionario provincial destacó la necesidad de profundizar la educación en las calles, adelantó cambios normativos en los límites de velocidad y anunció una intensa agenda federal.



En coincidencia con el Día Nacional de la Seguridad Vial,

Saloj enfatizó que el principal desafío sigue siendo de carácter educativo: "El correntino, como cualquier argentino, está aprendiendo a conducir", reflexionó, remarcando la urgencia de fortalecer la responsabilidad ciudadana en calles y rutas mediante un trabajo articulado entre diversos organismos.



Uno de los puntos clave de la gestión actual pasa por la actualización de las reglas de tránsito. En ese sentido, el funcionario provincial anticipó que, tanto en la ciudad de Corrientes como en el interior, se evalúan reformas legislativas y ordenanzas municipales destinadas a modificar los límites de velocidad para adecuarlos al flujo vehicular actual.



Asimismo, Saloj hizo hincapié en la efectividad de las campañas de concientización, recordando de manera categórica la importancia de la protección personal:



"No sirve llevar el casco en el codo o circular sin colocárselo. Es fundamental que la gente tome conciencia de que puede salvar vidas. Siempre digo que si algo nos iguala es la posibilidad de sufrir un siniestro vial".



Para cerrar, el titular del CFSV adelantó una cargada agenda institucional que incluye un viaje a Buenos Aires para sellar un convenio de colaboración con la Cruz Roja Argentina, seguido de un encuentro clave en la provincia de Mendoza.



En esta próxima cumbre federal, los representantes de las distintas regiones abordarán un temario prioritario enfocado en el estado de las rutas del país, las fallas detectadas en el otorgamiento de licencias y las recientes modificaciones administrativas. "Hubo una modificación importante en los sistemas y muchas veces el ciudadano desconoce esos detalles; por eso es vital informar y acompañar estos procesos", concluyó Saloj.



R. Gladis Lencina



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