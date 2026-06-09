El 1 de julio se reactivan las obras de la Autovía de la Ruta 12

Martes, 9 de junio de 2026

Tras firmar el acta de reinicio, el titular de Vialidad Nacional en Corrientes, David Moulin, confirmó que los trabajos se completarán en un plazo de 14 meses. La obra civil ya cuenta con un 75% de avance.



Luego de meses de parálisis por complicaciones económicas y rediseños técnicos, la esperada Autovía de la Ruta Nacional 12 vuelve a ponerse en marcha. El jefe del Distrito Corrientes de Vialidad Nacional, David Moulin, anunció oficialmente la firma del acta de reinicio de la obra y agradeció las gestiones conjuntas entre el gobernador de la provincia, las autoridades nacionales y los equipos técnicos para destrabar el proyecto.



“Estamos en condiciones de hacer público el inicio de la obra de la autovía. Ayer firmamos el acta de reinicio y los trabajos comenzarán el 1 de julio”, confirmó el funcionario.



Moulin aclaró que la interrupción del proyecto se debió a un combo de factores financieros y de ingeniería. "Había pagos pendientes que luego fueron regularizados, pero también fue necesario realizar adecuaciones técnicas y reformular el plan de trabajo", explicó.



A pesar de la pausa, la estructura general muestra un panorama avanzado: Avance físico actual: Cercano al 75%.



Trabajos invisibles pero ejecutados: Cañerías, estructuras de hormigón y obras de defensa.



Pendiente: Resta ejecutar aproximadamente un 25% del proyecto global.



El contrato refrendado con la empresa constructora JCR establece un plazo de ejecución de 14 meses a partir del próximo 1 de julio de 2026. Si bien el objetivo es finalizar la totalidad de los puentes y accesos previstos, no se descartan ajustes sobre la marcha según las condiciones del terreno.



Actualmente, el foco de las tareas está puesto en El tramo entre la Rotonda de la Virgen y el puesto de control. Los sectores linderos a la zona de Boca Unidos. La estrategia de Vialidad Nacional apunta a una habilitación por etapas de los tramos terminados para aliviar el tránsito antes de la entrega final.



Finalmente, Moulin anticipó que durante la última semana de junio comenzará el despliegue de maquinaria y operarios en la zona. Además, se le exigirá a la contratista la inmediata reinstalación de la cartelería de obra para resguardar la seguridad vial de los miles de conductores que transitan diariamente por el corredor.



R: Gladis Lencina