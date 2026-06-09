El chamamé se vuelve arte con canciones de Mario Bofill

Martes, 9 de junio de 2026

La propuesta invita a personas de todas las edades a transformar las letras del "Prócer del Chamamé" en dibujos y pinturas. Habrá premios en efectivo y las obras serán exhibidas en julio.





Loreto Corrientes, se prepara para fusionar arte, identidad y música litoraleña con el lanzamiento del concurso de dibujo y pintura “Inspirado en las Letras del Prócer del Chamamé, Mario Bofill”. Esta iniciativa cultural busca que los participantes de todas las edades expresen su creatividad tomando como musa las composiciones del icónico cantautor correntino.



El desafío para los concursantes consiste en seleccionar una letra de Bofill y plasmar en un lienzo o papel las historias, paisajes, personajes, emociones o mensajes que transmite la obra elegida. El objetivo central del certamen es transformar la música en imágenes, logrando una interpretación artística que refleje la profunda riqueza cultural y la identidad chamamecera de la región.



Desde la organización detallaron el cronograma del concurso, que se desarrollará durante los próximos meses:



Inscripciones: Abiertas desde el 8 hasta el 18 de junio.



Entrega de trabajos: Se recibirán hasta el 10 de julio.



Exposición: Las obras estarán en cartelera del 13 al 19 de julio para que vecinos y turistas puedan visitarla.



Cierre y premiación: El 20 de julio se realizará la presentación final, la entrega de certificados y el anuncio de los ganadores.



Para incentivar la participación local, se confirmó que los mejores trabajos recibirán importantes premios en efectivo, mientras que todos los concursantes se llevarán un certificado de participación.



Con esta movida cultural, Loreto no solo rinde un cálido homenaje en vida a una de las figuras más representativas y queridas del chamamé, sino que también promueve el desarrollo artístico de la comunidad.



Los interesados en sumarse a la propuesta o solicitar las bases y condiciones pueden comunicarse directamente a la línea telefónica 3781-609710.