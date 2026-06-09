Corrientes y la Organización Panamericana de la Salud fortalecen la atención pública Martes, 9 de junio de 2026 Ministros del sector y la representante del organismo internacional, Dra. Eva Llopis, trazan líneas de acción conjunta. La salud mental, el sobrepeso y las enfermedades crónicas centran los principales desafíos de la agenda.



Corrientes se convirtió en el epicentro de la agenda sanitaria del Nordeste Argentino al ser sede de un crucial encuentro regional que reúne a ministros de Salud del NEA y a máximas autoridades de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El objetivo central de las jornadas es robustecer las políticas de Atención Primaria de la Salud (APS) y coordinar estrategias ante las problemáticas más urgentes de la región.



La Dra. Eva Llopis, representante de la OPS en Argentina y especialista de extensa trayectoria en América Latina, elogió el rol de la provincia anfitriona y destacó el valor de este espacio federal. "Es un honor estar en Corrientes y ver el liderazgo para coordinar este encuentro que busca fortalecer el primer nivel de atención", señaló, al tiempo que remarcó el interés del organismo por escuchar las necesidades locales e introducir innovaciones exitosas de otros países del continente.



Durante las deliberaciones, se puso especial énfasis en el alarmante incremento de los trastornos psicológicos y emocionales en la población. Llopis aportó un dato estadístico que refleja la gravedad de la situación actual:



"Antes se hablaba de una persona afectada en salud mental cada cuatro familias y ahora es una de cada tres. Esto significa que en algún momento todos estaremos vinculados a una situación de este tipo dentro de nuestro entorno familiar".



Ante este panorama, la funcionaria detalló que la OPS ya trabaja en programas específicos de capacitación para los equipos médicos del primer nivel de atención, con el fin de brindar herramientas de prevención y acompañamiento que ayuden a las familias y eviten desenlaces trágicos como el suicidio.



Al analizar el mapa sanitario de Argentina, la representante de la OPS explicó que el país muestra realidades mixtas. Si bien existen avances en diversas áreas, problemáticas globales como el sobrepeso y las enfermedades crónicas no transmisibles siguen demandando esfuerzos complejos desde el plano de la prevención.



Finalmente, Llopis recordó que el rol de los salubristas en la actualidad exige una constante evolución: "El trabajo es fortalecer los servicios, los sistemas y la infraestructura para responder a las emergencias que puedan surgir", concluyó, ratificando el compromiso de la OPS para que las innovaciones que se consensuen en el NEA puedan replicarse luego en el resto del territorio argentino.



R: Gladis Lencina



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