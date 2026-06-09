DiDi se consolida en Corrientes con negociación de tarifas y ganancias de hasta $100.000

Martes, 9 de junio de 2026

La plataforma de movilidad destaca la fuerte aceptación de sus servicios Express y "Poné tu precio". Con incentivos para conductores y un fuerte foco en la seguridad, la aplicación ya opera en 21 provincias del país.



La plataforma de movilidad DiDi continúa consolidando su presencia en Corrientes tras su desembarco en la provincia a principios de abril. En

diálogo con Cadena de Radios, la responsable de Comunicaciones de DiDi Argentina, Mariana Cecillon, destacó la excelente recepción del servicio y detalló las opciones que ofrece la aplicación tanto para pasajeros como para conductores en el mercado local.



Actualmente, la app opera bajo dos modalidades principales en la región: DiDi Express, destinada a los traslados tradicionales, y "Poné tu Precio", una opción flexible donde el pasajero puede proponer el valor que está dispuesto a pagar por el viaje y negociar con el chofer



El crecimiento en Corrientes ha sido exponencial, registrando más de medio millón de viajes desde su lanzamiento. "Hay personas que nos utilizan para ir al trabajo por la mañana, para llevar a sus hijos al colegio o para trasladarse en distintas actividades diarias", comentó Cecillon, quien además resaltó que la seguridad es el pilar central de la empresa bajo la premisa de viajar "seguros y tranquilos".



Durante la entrevista, la vocera compartió una curiosa particularidad sobre el comportamiento de los usuarios correntinos al usar la opción de negociar tarifa:



"Un dato curioso es que cuando una persona tiene apenas un 1% de batería en su celular y necesita llegar rápido a destino, muchas veces ofrece incluso más de lo que debería pagar para asegurarse el viaje"



Por otro lado, Cecillon enfatizó el impacto positivo en el sector de los conductores, atraídos por los márgenes de ganancia. En el marco de la campaña de lanzamiento, la empresa implementó un fuerte incentivo económico: si los choferes completan 25 viajes diarios, se les garantizan ingresos de hasta 100 mil pesos.



Para quienes deseen generar ingresos como conductores, el proceso de registro es 100% digital y ágil. Los interesados deben descargar la aplicación DiDi Conductor y cargar la documentación requerida. El perfil se valida en un plazo aproximado de 48 horas y, de estar todo en regla, quedan habilitados para operar.



Con esta expansión en el litoral, DiDi ya pisa fuerte en 21 provincias argentinas y más de 200 localidades. "Queremos que las personas se muevan de forma sencilla y que la movilidad sea una realidad al alcance de todos los correntinos", concluyó la ejecutiva.



R: Gladis Lencina.