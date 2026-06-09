Kansas City se tiñe de celeste y blanco a una semana del debut de la Selección Argentina

Lunes, 8 de junio de 2026

La expectativa crece en la ciudad norteamericana que albergará el estreno de la Albiceleste el próximo 16 de junio. Mientras el plantel de Scaloni ultima detalles tácticos en la recta final de los amistosos la base de operaciones en Misuri está lista



El clima mundialista ya se respira con fuerza en los Estados Unidos. A pocos días del inicio del certamen máximo, Kansas City —la ciudad elegida por la Selección Argentina para iniciar su camino— empieza a transformarse para recibir al equipo capitaneado por Lionel Messi. Rocío Araya, periodista cordobesa y corresponsal en suelo norteamericano, dialogó con Cadena de Radios y brindó un panorama detallado de cómo se vive la previa en la sede mundialista.



Con una población cercana a los 400 mil habitantes, Kansas City presenta una marcada diversidad cultural y deportiva. Aunque históricamente ha estado ligada a otras disciplinas, Araya destacó que se trata de una comunidad con una creciente pasión por el fútbol (soccer), con sectores donde el entusiasmo por el debut de los campeones defensores ya es total.



La delegación nacional eligió como búnker el Origin Hotel, ubicado en el sector de la ciudad que pertenece al estado de Misuri (cabe recordar que el río Misuri divide geográficamente a la localidad entre los estados de Kansas y Misuri).



Aunque las instalaciones hoteleras están listas, el plantel todavía no se encuentra asentado allí debido a los compromisos de la gira previa. Durante las últimas jornadas, la delegación se movilizó entre Texas y Alabama para afrontar la recta final de la preparación. Una vez instalados de forma definitiva en Kansas City, los dirigidos por Lionel Scaloni realizarán un traslado diario de apenas 20 minutos hacia el centro de entrenamiento, catalogado como uno de los complejos deportivos más modernos y avanzados de la región.



La atención del cuerpo técnico está puesta ahora en el último encuentro amistoso frente a Islandia. Este partido será fundamental para que el entrenador evalúe variables tácticas y defina la estrategia del debut, un análisis que se volvió prioritario debido a las lesiones y molestias físicas que afectaron a varios futbolistas en los últimos días.



Con la mira fija en el 16 de junio, la Albiceleste ajusta las últimas piezas para iniciar la defensa del título mundial en óptimas condiciones, mientras la hinchada argentina comienza a copar las calles de Kansas.



R: Gladis Lencina

Corresponsal desde Miami: Rocío Araya

