Colonia Libertad y Parada Acuña unen esfuerzos para mejorar los caminos rurales Lunes, 8 de junio de 2026 Ante el complejo panorama económico, el intendente Pedro Tribbia destacó el trabajo conjunto con los pobladores, quienes donaron combustible y raciones para agilizar los arreglos viales. Además, se confirmaron gestiones con Monte Caseros.

En tiempos donde los recursos escasean, la cooperación se vuelve una herramienta clave. Tras una recorrida por el paraje Parada Acuña, el intendente de Colonia Libertad, Pedro Tribbia, dialogó con Cadena de Radios y brindó detalles de un operativo de infraestructura rural que se llevó adelante gracias a una inédita alianza entre el municipio y la comunidad local.



Frente a las demandas planteadas por los habitantes de la zona y la delicada situación financiera de la comuna, un grupo de vecinos tomó la iniciativa de realizar una campaña de donaciones para gestionar el combustible y la piedra necesarios para mejorar las vías de acceso. Por su parte, la municipalidad aportó la maquinaria pesada y el personal operativo.



“Como el lugar está a unos 18 kilómetros de Libertad, convenía trasladar todo el equipo y trabajar durante toda la jornada”, explicó Tribbia, quien además agradeció profundamente el compromiso de los pobladores, quienes se encargaron de cocinar y asistir a los operarios municipales durante las extensas jornadas de trabajo.



Para el jefe comunal, la confianza ciudadana se sostiene con cuentas claras. “La mejor forma de hacer las cosas es publicar todas las donaciones, ya sea combustible, alimentos o cualquier colaboración. Dar a conocer cómo ayudan brinda tranquilidad a los vecinos”, enfatizó.



Las tareas ejecutadas en Parada Acuña incluyeron perfilado de caminos, limpieza, corte de pasto y optimización del alumbrado público. Para esto último, Tribbia destacó el apoyo estratégico de la Cooperativa de Monte Caseros, que cedió personal y una grúa de gran porte sin costo para intervenir en el complejo acceso que une las rutas 25 y 14.



El intendente recordó que, si bien Parada Acuña pertenece territorialmente a Colonia Libertad, depende administrativamente de Monte Caseros en varias prestaciones. En este sentido, adelantó que mantendrá una reunión con su par montecasereño, Juan Carlos Álvarez, para coordinar gestiones conjuntas ante la Provincia en materia energética y de servicios esenciales. “Si trabajamos en conjunto vamos a mejorar la calidad de vida de los vecinos”, afirmó.



Agenda institucional y finanzas municipales

En el plano local, el municipio ultima los detalles para el acto central en la Plaza San Martín y el acondicionamiento de la capilla local de cara a las fiestas patronales en honor al Sagrado Corazón de Jesús, programadas para este viernes.



Finalmente, al abordar la realidad económica del municipio, Tribbia confirmó que se solicitó asistencia financiera al Gobierno provincial para poder sostener el ritmo de las obras viales y lumínicas. Sin embargo, llevó tranquilidad a los trabajadores de la comuna al asegurar que, pese a la crisis, están plenamente garantizados los fondos para el pago de los haberes mensuales y del medio aguinaldo, cuyas fechas de cobro se definirán en los próximos días.



R: Gladis Lencina



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