Ita Ibaté impulsa la Fiesta de la Boga y el Pacú Lunes, 8 de junio de 2026 El intendente Rolando Riveros destacó el respaldo del gobernador Juan Pablo Valdés y su comitiva. En una jornada intensa, recorrieron proyectos de infraestructura local y lanzaron el tradicional torneo de pesca en Paraguay, apuntando a romper récords

En el marco de una intensa agenda que combinó gestión institucional y promoción turística, el intendente de Ita Ibaté, Rolando “Roly” Riveros, recibió al gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, al vicegobernador, al presidente de la Cámara de Diputados, y a gran parte del gabinete provincial. La jornada comenzó a las seis de la mañana con una recorrida por obras públicas locales y continuó en la ciudad paraguaya de Ayolas, donde se realizó el lanzamiento internacional de la Fiesta Nacional de la Boga y el Pacú.



En diálogo con la prensa, Riveros valoró el apoyo permanente del Ejecutivo correntino en un contexto complejo. “Ayer el gobernador se puso a disposición de las obras que hacen falta para que Ita Ibaté siga desarrollándose", afirmó el jefe comunal, quien además destacó la empatía de Valdés con la gestión local: “Él fue intendente y sabe mejor que nadie lo que se vive frente a las necesidades y reclamos de la gente”. Según el mandatario local, la presencia de todo el aparato provincial renueva la esperanza y la tranquilidad de los vecinos en tiempos difíciles.



Infraestructura y transformación urbana

Durante la visita de las autoridades, se repasaron los avances en materia de obra pública que se ejecutan con financiamiento provincial. El intendente confirmó que ya se completaron las 20 cuadras de ripio comprometidas al inicio de su gestión y anunció los próximos pasos:



Conectividad: Inicio de una obra para vincular tres barrios de la localidad.



Saneamiento: Trabajos complementarios de desagües pluviales y cunetas.



Fachada urbana: Terminación de veredas y accesos a viviendas.



Asimismo, se destacaron las mejoras en la costanera local, enfocadas en potenciar el perfil turístico de la villa veraniega. "Estamos trabajando en la bajada de lanchas, el ensanchamiento de sectores y el embellecimiento del balneario. Son obras que están a la vista", detalló Riveros.



La comitiva se trasladó luego al Club de Pesca Yacyretá de Ayolas (Paraguay) para la presentación oficial del evento pesquero, que ya tuvo sus paradas promocionales en Posadas y Corrientes Capital. Para la competencia embarcada, la organización proyecta un cupo tradicional de entre 140 y 150 embarcaciones, limitado por la capacidad logística de la cena de los pescadores.



Por otra parte, se confirmó que el viernes 19 de junio se llevará a cabo el concurso de pesca de costa, que este año ya registra un récord con más de 120 inscriptos. El certamen estará dividido en dos categorías:



Mayores (de 11 años en adelante): Con premios que alcanzarán el $1.000.000.



Menores (de 6 a 11 años): Con una bolsa de premios de $400.000.



"Nos emociona ver cómo la cultura de la pesca está tan arraigada en nuestra comunidad. Además, promovemos la pesca con devolución, una práctica fundamental para preservar nuestros recursos naturales”, concluyó el intendente, apostando a consolidar a Ita Ibaté como un destino clave para el turismo familiar, el running y el cicloturismo.



R: Gladis Lencina



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