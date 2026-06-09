Conmoción en República Dominicana por la caída de un jet privado Lunes, 8 de junio de 2026 Un avión ejecutivo cayó cuando intentaba regresar al aeropuerto de La Romana. Las autoridades investigan las causas del accidente.

Dos ciudadanos estadounidenses fallecieron luego de que un avión ejecutivo se precipitara a tierra durante una maniobra de emergencia en República Dominicana. La aeronave había despegado desde La Romana con destino a Estados Unidos cuando reportó una falla técnica.



El accidente movilizó a equipos de rescate y abrió una investigación para determinar qué ocurrió en los minutos posteriores al despegue.



La tripulación alertó sobre un problema en vuelo



De acuerdo con la información difundida por organismos aeronáuticos dominicanos, la aeronave declaró una situación de emergencia cuando se encontraba a varios kilómetros de la terminal aérea.



La tripulación informó una pérdida de potencia en uno de los motores y solicitó autorización para regresar de inmediato al Aeropuerto Internacional de La Romana.



Sin embargo, durante el intento de retorno se produjo el accidente que terminó con la vida de las dos personas que se encontraban a bordo.



Quiénes eran las víctimas



Las víctimas fueron identificadas como Erick Javier Diago y Rudy Ghazal, ambos de nacionalidad estadounidense.



Según los reportes oficiales, se trataba de un vuelo ejecutivo sin pasajeros. El avión era operado únicamente por el piloto y el copiloto al momento del siniestro.



La aeronave tenía como destino final la ciudad de Austin, en el estado de Texas.







Investigan una posible falla mecánica



Las primeras informaciones apuntan a un problema técnico como posible origen de la emergencia. No obstante, las autoridades aclararon que todavía no existen conclusiones definitivas.



Especialistas en seguridad aérea analizarán las comunicaciones entre la tripulación y la torre de control, los antecedentes de mantenimiento de la aeronave y los restos recuperados en el lugar del accidente.



Operativo de emergencia y peritajes



Tras el impacto, se activaron los protocolos aeroportuarios y acudieron bomberos, personal de emergencias y organismos de seguridad para asegurar la zona.



La investigación quedó en manos de los organismos dominicanos de aviación civil y de la comisión especializada en accidentes aéreos, que buscarán reconstruir la secuencia de los hechos y establecer las causas exactas de la tragedia.



Los resultados de los peritajes serán clave para determinar si la falla reportada por la tripulación tuvo relación directa con el desenlace fatal ocurrido durante el vuelo.







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