Una reflexión desde la Asociación Correntina de Propietarios de Emisoras de FM ACOPROFM

Domingo, 7 de junio de 2026

En una época marcada por la velocidad de la información, la sobreabundancia de contenidos y la constante disputa por la atención de las personas, el periodismo enfrenta uno de los desafíos más importantes de su historia: sostener el compromiso con la verdad, la responsabilidad y el servicio a la comunidad.

Por eso, en este Día del Periodista queremos reconocer y agradecer a quienes, desde cada rincón de nuestra querida provincia y del país, ejercen esta noble tarea con honestidad, profesionalismo y vocación de servicio.



Decirles, también que la radio, lejos de haber perdido vigencia, continúa siendo uno de los medios de comunicación más cercanos, accesibles y democráticos. Su voz atraviesa distancias geográficas, barreras económicas y limitaciones tecnológicas. Llega a las ciudades y a los parajes más alejados, acompaña al trabajador, al productor rural, al comerciante, al estudiante, a las familias y a quienes encuentran en ella una compañía cada día, dónde estén.

Cuando muchas veces las pantallas quedan fuera de alcance, la radio sigue estando presente. Cuando la incertidumbre genera dudas, la radio continúa siendo una fuente de orientación, información y encuentro.



Por ello, quienes formamos parte de este medio, Cadena de Radios y todas las emisoras que la componemos, a lo largo y ancho de Corrientes, tenemos una enorme responsabilidad. Cada palabra transmitida, cada noticia difundida, cada opinión expresada y cada espacio de reflexión compartido contribuyen a construir la mirada que la sociedad tiene sobre sí misma y sobre el futuro que desea alcanzar.



Creemos que se necesita más que nunca una comunicación comprometida con los hechos, respetuosa de las diferencias, capaz de promover el diálogo y de fortalecer los valores que nos unen como comunidad. Necesita medios que informen con seriedad, que ayuden a comprender la realidad y que aporten esperanza, sin renunciar nunca a la verdad.



Desde la Asociación Correntina de Propietarios de Emisoras de FM reafirmamos nuestro compromiso con una radio abierta, plural, responsable y profundamente ligada a las necesidades de nuestra gente.



Que este Día del Periodista sea también una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de comunicar con conciencia, porque detrás de cada mensaje existe la posibilidad de construir una sociedad mejor.

Feliz Día del Periodista para todos aquellos que, con esfuerzo y convicción, hacen de la comunicación un servicio al bien común. Viva la patria!



Mariano Rojas

Presidente



Rafael Villalba

Vicepresidente



Asociación Correntina de Propietarios de Emisoras de FM