"Es noble ser agradecidos con Axel quien envió ayuda, mientras, Presidencia miró para otro lado" Viernes, 5 de junio de 2026 "La provincia se incendiaba y los correntinos demostramos agradecimiento con quien estuvo con nosotros en los malos momentos. Y lo recibimos a Axel con los brazos abiertos", expresó el Gobernador de Corrientes.

El Gobernador de Corrientes valoró la reunión bilateral con su par bonaerense por encima de las lecturas políticas. Además, celebró la recuperación de fondos para salarios estatales, confirmó el traspaso de tierras de Nación por la deuda de ANSES y exigió soluciones fluviales.



El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, realizó un pormenorizado balance de la semana política tras la repercusión de la visita de su par bonaerense, Axel Kicillof. En diálogo con la prensa, el mandatario provincial ponderó el carácter institucional del encuentro, repasó los convenios vigentes entre ambos distritos y aprovechó la oportunidad para recordar de forma contundente la asistencia recibida en momentos críticos para la provincia.



"Con Axel hablamos de los convenios firmados y aprovechamos para agradecer ese gran gesto que tuvo con Corrientes desde su provincia. Los funcionarios de la Presidencia miraron para otro lado, pero Axel envió su ayuda", diferenció el gobernador, minimizando las interpretaciones de los medios nacionales. "Independientemente de que él vino en una actividad política y está comenzando su recorrido, lo que destaco es la reunión de dos gobernadores. Fue importante su visita para intercambiar puntos de vista y ver que la situación es similar para todas las provincias", añadió, al tiempo que remarcó que "pocos dirigentes nacionales" acompañaron a Corrientes en sus peores crisis.



Uno de los ejes centrales del trabajo conjunto entre ambas jurisdicciones apunta al desarrollo económico regional. En ese sentido, Valdés ratificó la estrategia oficial: “Nosotros buscamos dar apertura al turismo Corrientes-Buenos Aires”, indicó.



Sin embargo, los reclamos hacia la administración central siguen firmes en la agenda correntina. Si bien el gobernador calificó como una "gran noticia" la reciente recuperación de fondos presupuestarios que se volcarán a mejoras salariales para los trabajadores estatales, aclaró que la batalla por los recursos federales no se detiene. En esa línea, confirmó avances en la transferencia de tierras de Nación a la Provincia como parte de pago por las deudas históricas que mantiene la ANSES, aunque advirtió: "Ahora queda seguir gestionando el pago adeudado de regalías a Corrientes".



Mirando hacia el futuro productivo, Valdés adelantó que el Gobierno provincial se encuentra diseñando proyectos de gran envergadura que aún no han sido revelados públicamente, enfocados de manera prioritaria en la logística fluvial.



Respecto a las demoras en las negociaciones por la Hidrovía Paraná-Paraguay, el mandatario fue tajante al exigir definiciones: "Nosotros veníamos reclamando que se solucione. Es muy difícil para nosotros, que venimos desarrollando puertos estratégicos, no tener con quién hablar. Ojalá que en estos últimos días se pueda resolver la cuestión", apuntó.



Finalmente, al analizar la compleja situación económica del país y las proyecciones inflacionarias, Valdés garantizó que la Provincia mantendrá bajo estricto monitoreo las variables financieras para planificar futuras recomposiciones salariales. "Es un número muy alto y hay que seguirlo de cerca. Esperemos que el Ministerio de Economía de la Nación siga trabajando. Nosotros, por nuestra parte, continuaremos haciendo análisis para ver si podemos lograr una recomposición salarial, siempre sosteniendo el equilibrio fiscal", concluyó.



R: Gladis Lencina



DECLARACIONES DE JPVALDES "Es noble ser agradecidos con Axel quien envió ayuda, mientras, Presidencia miró para otro lado"

"La provincia se incendiaba y los correntinos demostramos agradecimiento con quien estuvo con nosotros en los malos momentos. Y lo recibimos a Axel con los brazos abiertos", expresó el Gobernador de Corrientes. La Presidencia de Milei ayudó a mejorar la economía de tu familia? 1- NO 2- SI EL ROCK POPULAR Murió el Indio Solari, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

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