Kicillof visitó Empedrado: "Argentina necesita una mirada federal y romper estructuras"

Viernes, 5 de junio de 2026

El intendente, Fernando Echevarría, resaltó los acuerdos de cooperación turística en un contexto de crisis. Analizó las señales de diálogo político y reveló los reclamos provinciales que le plantearon al Gobernador de Buenos Aires.



El paso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por suelo correntino sigue generando fuertes repercusiones. El intendente de Empedrado, Fernando "Chara" Echeverría, expresó ante Cadena de Radios su profunda satisfacción por el carácter institucional de la recorrida, que incluyó actividades junto al Gobierno provincial, la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y diversos sectores gremiales.



“Estamos contentos con la presencia de Axel en Corrientes y por las características de su visita. En Empedrado firmamos un convenio de cooperación turística junto a cinco municipios más: San Isidro, Esquina, Santa Lucía, Empedrado y otras localidades, con el objetivo de potenciar el desarrollo regional”, señaló el jefe comunal, remarcando que en escenarios de crisis económica "la articulación entre municipios es fundamental para generar oportunidades”.



Turismo regional hacia los 200 años

La iniciativa busca fortalecer la actividad turística y atraer visitantes de distintos puntos del país, apuntando especialmente al mercado bonaerense. "Necesitamos que vengan a recorrer este hermoso pueblo que está próximo a cumplir 200 años", indicó Echeverría, al tiempo que detalló que ya se trabaja en el circuito turístico denominado ‘Ñande Río’, en conjunto con Riachuelo, El Sombrero y Derqui, para exhibir el potencial natural y cultural de la zona.



Señales de diálogo y reclamos federales

Para el intendente de Empedrado, la llegada del mandatario bonaerense dejó un fuerte mensaje político que trasciende las fronteras partidarias.



“Siempre hay signos que hay que leer. La unión de un gobernador peronista con uno de la UCR, o visitando la universidad, es una señal importante de diálogo y construcción”, afirmó.



Durante la recorrida por las emblemáticas barrancas locales, también se pusieron sobre la mesa temas clave de infraestructura y deudas históricas con Corrientes, tales como las demoras en la autovía, la Hidrovía y la coparticipación energética. “Fuimos claros al plantear que los correntinos merecen respuestas concretas. Le pedimos que cuando sea presidente, las regalías de Yacyretá para los correntinos sean una realidad. No tenemos gas natural, generamos energía eléctrica pero la pagamos más cara; son temas que deben estar en la agenda nacional”, enfatizó de manera directa.



Una propuesta superadora

Echeverría coincidió con Kicillof en la necesidad de construir consensos amplios que miren hacia los sectores más vulnerables y a los jubilados, impulsando un federalismo que no se concentre solo en las provincias mineras o de litio.



“La Argentina necesita más que el peronismo o que un partido político. Necesita esperanza, ideas y debatir los grandes temas. A todos nos hubiera gustado que visitara la casa del partido, pero tenemos que romper estructuras para poder ganar y construir una propuesta superadora”, reflexionó el jefe comunal.



Finalmente, de cara a la reorganización interna, Echeverría valoró la convocatoria lograda en su localidad pero advirtió que "no es suficiente" y que es necesario "salir al encuentro entre peronistas y empezar a dialogar para estar todos unidos". Concluyó revelando el mensaje que les transmitió el propio Kicillof: “Nos dijo que solo no puede, que necesita dirigentes capaces de discutir las prioridades de la Argentina y trabajar en conjunto para resolver los problemas de la gente”.



R: Gladis Lencina