La Unión Europea endurece las deportaciones y demora una decisión sobre refugiados

Viernes, 5 de junio de 2026

Los países de la UE avanzaron con nuevas medidas migratorias y dejaron pendiente el futuro de la protección para millones de desplazados por la guerra en Ucrania.



La Unión Europea dio un nuevo paso hacia una política migratoria más estricta durante una reunión de ministros del Interior en Luxemburgo. Entre las principales definiciones, avanzó un reglamento que endurece los mecanismos de deportación de migrantes, mientras que quedó sin resolución el futuro del régimen especial que protege a los refugiados ucranianos.



Avance de nuevas reglas migratorias



El debate estuvo centrado en el denominado Reglamento de Retornos, una iniciativa que busca agilizar los procesos de expulsión de personas que no cuentan con autorización para permanecer en territorio europeo.



La propuesta contempla la posibilidad de establecer centros de deportación en países terceros, una medida que generó diferencias entre los Estados miembros. España expresó reparos al considerar que algunos aspectos podrían afectar principios fundamentales y reclamó que estas herramientas se utilicen solo en situaciones excepcionales.



Desde la presidencia rotativa de la Unión Europea señalaron que el acuerdo representa un avance importante para reforzar el control migratorio en el bloque.







Sin definición para los refugiados de Ucrania



Otro de los temas centrales fue la situación de los millones de ciudadanos ucranianos que llegaron a Europa tras el inicio de la invasión rusa.



La protección temporal vigente expira en marzo de 2027 y los países aún no alcanzaron una posición común sobre su continuidad. Mientras algunas naciones impulsan extender el beneficio, otras proponen establecer nuevas condiciones para determinados grupos.



La Comisión Europea anunció que continuará las consultas con los países que reciben la mayor cantidad de refugiados antes de presentar una propuesta formal.







Más controles para ciudadanos rusos



Durante el encuentro, varios gobiernos europeos también solicitaron endurecer las condiciones para otorgar visas turísticas a ciudadanos rusos.



La iniciativa busca evitar que viajeros utilicen distintos países para obtener permisos de ingreso al espacio Schengen y plantea avanzar hacia criterios más uniformes en toda la región.







Seguridad y lucha contra el narcotráfico



Los ministros aprobaron además una nueva estrategia europea contra el narcotráfico para el período 2026-2030.



El plan incluye mayores controles en puertos, seguimiento de flujos financieros vinculados al crimen organizado y medidas destinadas a impedir el reclutamiento de jóvenes por redes delictivas a través de plataformas digitales.



Ucrania mantiene su camino hacia la adhesión



En paralelo, la Unión Europea confirmó que el próximo 15 de junio comenzarán formalmente las negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia.



La decisión fue posible luego de que Hungría levantara el veto que había bloqueado el proceso durante dos años. Las conversaciones iniciales estarán enfocadas en reformas institucionales, sistema judicial, derechos fundamentales y fortalecimiento del Estado de derecho.



Las discusiones reflejan el desafío que enfrenta Europa para equilibrar seguridad, migración y apoyo a Ucrania en medio de un escenario internacional cada vez más complejo. Las definiciones pendientes sobre los refugiados y el avance de las nuevas normas migratorias marcarán parte de la agenda política europea durante los próximos meses.