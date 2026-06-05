Estados Unidos reforzará la ayuda a Bolivia por la crisis de abastecimiento

Viernes, 5 de junio de 2026

Washington anunció más asistencia humanitaria y apoyo logístico ante los bloqueos que afectan el suministro de alimentos, combustibles y medicamentos.



El Gobierno de Estados Unidos confirmó que incrementará la asistencia destinada a Bolivia para enfrentar los problemas de abastecimiento generados por los cortes de rutas que se mantienen desde hace más de un mes en distintas regiones del país.



La decisión fue comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una conversación telefónica con el presidente boliviano Rodrigo Paz. El anuncio contempla el envío de más ayuda de emergencia y respaldo logístico para las zonas más afectadas.



Impacto de los bloqueos



Los cortes de carreteras comenzaron a principios de mayo y afectan corredores estratégicos para el transporte de mercaderías. La situación provocó dificultades en la distribución de alimentos, combustibles, medicamentos e insumos sanitarios.



Las protestas son impulsadas por sectores sociales, organizaciones campesinas y grupos vinculados al ex presidente Evo Morales, que reclaman cambios en la conducción política del país.



Desde Washington señalaron que la asistencia busca atender las necesidades urgentes de la población mientras persistan las interrupciones en el tránsito terrestre.







Respaldo político al gobierno boliviano



Además de la ayuda humanitaria, la administración estadounidense ratificó su respaldo institucional al gobierno de Rodrigo Paz.



A través de un comunicado oficial, el Departamento de Estado expresó su apoyo a la estabilidad democrática de Bolivia y destacó la importancia de preservar el orden constitucional en medio del conflicto.



Marco Rubio también reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la recuperación económica y la seguridad del país sudamericano.



Preocupación por la situación sanitaria



Uno de los principales focos de preocupación es el impacto que los bloqueos tienen sobre el sistema de salud. Las dificultades para trasladar pacientes, medicamentos y equipamiento médico complican la atención en distintas localidades.



Datos difundidos por organismos nacionales indican que varias personas no pudieron acceder a tratamientos o asistencia médica en tiempo y forma debido a las restricciones en la circulación.



Advertencia desde Washington



La situación también motivó declaraciones del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien manifestó públicamente el apoyo de su país al gobierno boliviano.



El funcionario sostuvo que Estados Unidos sigue de cerca la evolución de la crisis y rechazó cualquier intento de alterar el funcionamiento de las instituciones democráticas mediante acciones de fuerza.



Mientras continúan las protestas y los bloqueos en rutas clave, las autoridades bolivianas buscan restablecer el abastecimiento y avanzar en medidas que permitan recuperar la normalidad en el transporte y los servicios esenciales.



