“Bella Vista empuja mucho el desarrollo y crecimiento para toda la región”

Jueves, 4 de junio de 2026

La ministra de Industria, Mariel Gabur, destacó el impacto de los nuevos proyectos de construcción con madera orientados al mercado externo. A pesar del complejo escenario económico, la funcionaria ponderó las políticas de Estado de Bella Vista.



En el marco de una visita oficial a la localidad de Bella Vista, la ministra de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes, Mariel Gabur, analizó el panorama productivo provincial. La funcionaria destacó el fuerte dinamismo de dicha comuna y aseguró que las políticas económicas impulsadas por el Gobierno provincial están generando resultados concretos en materia de radicación de capitales.



“Bella Vista empuja mucho el desarrollo. Ayer vivimos una presentación importante para otra localidad, pero eso demuestra que el programa y los objetivos de gobierno trazados están dando sus frutos”, expresó Gabur, vinculando el crecimiento local con el avance general de la provincia.



La ministra hizo especial hincapié en los recientes anuncios de inversión tecnológica en la región de Gobernador Virasoro, detallando que se trata de un producto innovador diseñado para responder a las exigencias ambientales y habitacionales del exterior.



“Las grandes ciudades del mundo están buscando esta nueva modalidad de construcción y Corrientes, con su importante desarrollo forestal, tiene una gran oportunidad para posicionarse”, indicó, haciendo referencia al valor agregado de la madera local.



Si bien reconoció que el escenario macroeconómico presenta serios desafíos para la actividad empresarial, Gabur ratificó el compromiso del Estado correntino de actuar como un aliado estratégico del sector privado para sostener el empleo y la producción.



Acompañamiento estatal: “Sabemos que no son tiempos fáciles, pero el desafío es seguir adelante con las inversiones. Desde el Ministerio de Industria estamos dispuestos a acompañar el crecimiento de las empresas”.



Clima de negocios: “Vamos a crecer si trabajamos de manera conjunta. Corrientes cuenta con políticas de Estado, seguridad jurídica y un entorno amigable para las inversiones”.



Finalmente, la titular de la cartera industrial concluyó su discurso con una convocatoria al sector corporativo, manifestando su expectativa de que más empresarios nacionales y extranjeros "se animen a sumarse y a invertir" aprovechando las ventajas competitivas y la estabilidad institucional que ofrece Corrientes.



R: Gladis Lencina