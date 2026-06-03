El compromiso ciudadano es el motor Bellavistense

Miércoles, 3 de junio de 2026

El desarrollo de una comunidad es una tarea colectiva que trasciende las gestiones de turno. Así lo afirmó la intendente de Bella Vista, Noelia Bassi, durante su discurso oficial en conmemoración de un nuevo aniversario de la ciudad.



En el marco de los festejos de la ciudad, la intendente destacó que el crecimiento no depende solo del color político, sino de una alianza entre los vecinos y el Estado. Además, agradeció el respaldo del Gobernador para la ejecución de obras estratégicas.



La mandataria local enfatizó que el verdadero progreso se sustenta en la corresponsabilidad entre los sectores públicos y privados.



“La construcción del presente y del futuro requiere del compromiso cotidiano de los vecinos. Muchas veces esperamos que el Estado resuelva todos los problemas, pero las ciudades más ordenadas, más bellas y con mejor calidad de vida son aquellas donde existe una verdadera alianza entre la ciudadanía y el gobierno”, reflexionó Bassi, interpelando de manera directa a la comunidad.



Una tarea compartida día a día

La jefa comunal insistió en que las mejoras estructurales y de convivencia urbana necesitan del respaldo de la conducta civil en el espacio público. En ese sentido, remarcó que objetivos como mantener una ciudad más limpia, segura y cuidada se logran mediante acciones cotidianas y el involucramiento activo de cada habitante.



“Estoy convencida de que, con diálogo, trabajo conjunto y una mirada estratégica, encontraremos caminos para seguir creciendo y generando oportunidades”, afirmó la intendente.



Alianza provincial y proyección a futuro

Durante su alocución, Bassi también reservó un espacio para reconocer el acompañamiento institucional de la Provincia. Agradeció formalmente al gobernador por la decisión política de articular agendas con los municipios, una sinergia que permite impulsar obras clave y dinamizar la economía local.



Para finalizar, la mandataria convocó a los bellavistenses a defender la identidad local, respaldar firmemente a los sectores productivos y consolidar una ciudad más inclusiva y solidaria. "Que este aniversario sea una renovación de la confianza en todo lo que podemos lograr juntos", concluyó.



R: Gladis Lencina