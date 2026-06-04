Productos correntinos entran al mercado bonaerense tras acuerdo entre Gobernadores

Jueves, 4 de junio de 2026

Juan Pablo Valdés y Axel Kicillof firmaron convenios específicos de industria y turismo. La producción de arroz y la genética ganadera de la provincia sumarán canales de comercialización directa en Buenos Aires para abaratar costos al consumidor.



Los gobernadores Juan Pablo Valdés y Axel Kicillof se reunieron en la Casa de Gobierno correntina para sellar acuerdos en materia de turismo, industria y comercialización de alimentos. En un contexto de crisis económica, ambos mandatarios defendieron el diálogo interprovincial y cuestionaron el desfinanciamiento nacional.



En un encuentro protocolar de alto impacto político y de gestión, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, recibió en la Casa de Gobierno a su par bonaerense, Axel Kicillof. La reunión culminó con la rúbrica de un convenio marco y diversos acuerdos específicos de cooperación mutua orientados a potenciar los sectores productivos y turísticos de ambos distritos.



Durante el acto oficial, Valdés agradeció la visita del mandatario de Buenos Aires y aprovechó la oportunidad para recordar y poner en valor el acompañamiento solidario que la provincia norteña recibió por parte de territorio bonaerense durante las emergencias por incendios forestales.



“Es importante la firma de estos convenios, que permitirán contar con conocimiento y una mirada profunda para trabajar sobre problemáticas que son muy similares. De esta manera podremos abordarlas en conjunto y brindar soluciones”, expresó el titular del Ejecutivo correntino.



La articulación entre los dos Estados provinciales se traducirá en beneficios comerciales directos. Kicillof detalló que los acuerdos facilitarán la llegada de productos correntinos —como el arroz— a las góndolas del programa «Mercados Bonaerenses», un sistema de venta directa del productor al consumidor ideado para abaratar costos en medio de la alta inflación actual.



A su vez, Valdés subrayó el potencial productivo de su provincia, haciendo especial hincapié en los logros de la genética ganadera local y la gran oportunidad comercial que representa la apertura de nuevos mercados en el suelo más poblado del país.



Más allá de la agenda comercial, el encuentro funcionó como una plataforma de fuerte contenido político. Ambos mandatarios coincidieron en la urgencia de consolidar un federalismo sólido a través del diálogo interprovincial, especialmente ante la coyuntura económica nacional.



Juan Pablo Valdés: “Estamos convencidos de que los gobernadores tenemos que trabajar juntos y que, para tener un federalismo sólido, debemos dialogar más”.



Axel Kicillof: Señaló que el federalismo “no es solamente un ordenamiento institucional, sino también compartir problemas, actuar con solidaridad y encontrar juntos las soluciones”.



Hacia el cierre, el gobernador bonaerense adoptó una postura marcadamente crítica respecto a la administración central, denunciando un presunto "ataque" y el "desfinanciamiento" de organismos científicos y tecnológicos clave para el desarrollo regional, tales como el INTA, el INTI y la Comisión Nacional de Energía Atómica.



R: Gladis Lencina