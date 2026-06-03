Gustavo Valdés impulsará la Agencia de Negocios y un Fondo Fiduciario productivo

Miércoles, 3 de junio de 2026

El senador provincial acompañó los festejos de Bella Vista y destacó las herramientas financieras que se debaten en la Legislatura para atraer inversiones.

Además, ponderó el diálogo institucional entre Corrientes y Buenos Aires tras la reciente visita de Axel Kicillof.



En el marco de las celebraciones por el aniversario de Bella Vista, el senador provincial Gustavo Valdés acompañó la comitiva oficial en su recorrida por el interior. En diálogo con la prensa, el legislador repasó los principales ejes de la agenda política actual, el impacto de la inversión forestal y las nuevas herramientas financieras que se gestionan desde su banca para potenciar la competitividad correntina.



“Hace un año que no venía a este lugar, pero siempre estuve en contacto con la gente de Bella Vista; ahora lo hacemos formalmente”, expresó Valdés, subrayando la importancia de mantener el despliegue territorial y el contacto directo con los vecinos.



Herramientas financieras para el crecimiento económico

El parlamentario hizo especial hincapié en los proyectos de ley que impulsa desde el Senado local, orientados a robustecer la estructura económica de la provincia y brindar previsibilidad al sector privado.



Agencia de Negocios de Corrientes: Un espacio estratégico diseñado para acompañar a emprendedores, PyMEs y grandes productores en la búsqueda de nuevos mercados.



Fondo Fiduciario: Una herramienta técnica presentada recientemente que buscará facilitar el acceso al financiamiento y promover la inversión privada en los distintos sectores productivos.



"Estas herramientas buscan facilitar el acceso al financiamiento y promover inversiones que generen crecimiento, empleo y nuevas oportunidades para los distintos sectores productivos de la provincia", puntualizó el senador.



Por otra parte, Valdés analizó el potencial de la industria maderera como dinamizador social: “Es un placer poder invertir en algo y después ver cómo el sector forestal hará que nosotros tengamos más desarrollo, más empleo y nuevas oportunidades para los correntinos”.



Finalmente, consultado sobre la reciente agenda del gobernador bonaerense Axel Kicillof en suelo correntino, el senador destacó la importancia de la madurez institucional por encima de las diferencias partidarias.



“Es propio de gente de bien recibir a una persona como Kicillof y poder mantener un diálogo entre dos provincias que, a lo largo de la historia, fueron rivales. Este es el camino del diálogo”, reflexionó, concluyendo que los protocolos y acuerdos políticos resultan fundamentales porque transformarán de fondo la economía de la provincia.



R: Gladis Lencina