Colombia: la derecha y el oficialismo se disputan la presidencia voto a voto

Miércoles, 3 de junio de 2026

En diálogo exclusivo con Cadena de Radios, el periodista Arley Sánchez (Diario Vanguardia) analizó los resultados de la primera vuelta. Abelardo de la Espriella aventaja al oficialista Iván Cepeda en una elección influenciada por redes sociales.



El escenario político colombiano ingresa en su etapa más crítica. Tras una primera vuelta presidencial que ratificó la profunda división del país, ningún candidato logró alcanzar el umbral del 50% más uno de los votos necesarios para consagrarse de manera directa. Ante esto, los ciudadanos deberán regresar a las urnas el próximo 21 de junio para elegir en segunda vuelta entre dos modelos ideológicamente contrapuestos.



En una entrevista exclusiva con Cadena de Radios, el prestigioso periodista político del diario Vanguardia, Arley Sánchez, desmenuzó las claves de una jornada democrática que dejó un margen extremadamente estrecho entre los dos principales competidores.



Los números de la primera vuelta

La paridad entre las fuerzas quedó reflejada en el escrutinio definitivo de los comicios:



Abelardo de la Espriella (Derecha): Obtuvo el 43,74% de los sufragios (10.361.499 votos).



Iván Cepeda (Pacto Histórico - Oficialismo): Alcanzó el 40,90% (9.688.361 votos).



"Más de 23 millones de votos no fueron suficientes. Ahora se necesitan cerca de tres millones de votos adicionales para ganar la segunda vuelta", advirtió Sánchez, subrayando que las alianzas con los sectores que quedaron fuera de carrera serán el factor determinante.



En este ajedrez político, la dirigente conservadora Paloma Valencia ya selló su acercamiento a De la Espriella para frenar el avance de la izquierda. No obstante, el gran botín electoral en disputa son los cerca de dos millones de votos que cosechó el histórico dirigente Sergio Fajardo, un electorado clave que hoy define el balotaje.



Tensión institucional y el "Efecto Milei"

Sánchez no ocultó su preocupación por el clima de crispación que se vive en las calles colombianas: "El termómetro social está al tope". La tensión aumentó tras las declaraciones del actual mandatario Gustavo Petro, quien lanzó denuncias de presunto fraude.



"En Colombia el presidente no puede participar activamente en política electoral, pero defiende a Cepeda y eso altera los ánimos. Si Petro es derrotado, existe el temor de que desconozca los resultados, lo que podría generar un escenario complicado", alertó el analista.



Por otra parte, el periodista destacó el impacto de la política argentina en la región. El fenómeno de Javier Milei caló hondo en la campaña de la derecha colombiana: "Argentina siempre está en la lupa. El candidato de derecha utiliza símbolos y consignas inspiradas en Milei. Si Milei es el león, aquí se presenta como el tigre", explicó Sánchez sobre la estrategia de replicar un modelo que busca capitalizar el descontento social.



El nuevo campo de batalla: las redes sociales

Finalmente, el analista de Vanguardia reflexionó sobre la mutación radical en las formas de hacer política en Colombia, donde la tradicional movilización callejera perdió su centralidad histórica.



"Las dos últimas campañas entendieron que la plaza pública ya no es el centro de la discusión política. Hoy el escenario principal son las redes sociales", concluyó, describiendo una contienda donde la comunicación digital y la batalla por la opinión pública en internet definirán, en última instancia, al próximo habitante de la Casa de Nariño.



R: Gladis Lencina