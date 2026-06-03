Concientización vial a jóvenes y vecinos de Corrientes

Miércoles, 3 de junio de 2026

El secretario de Movilidad Urbana, Yamandú Barrios, anunció nuevas jornadas del Conversatorio Vial en el barrio Santa Catalina y en un templo evangélico, que incluirán sorteos de cascos para incentivar la seguridad.



La Municipalidad de Corrientes continúa expandiendo su programa de concientización pública en materia de tránsito. El secretario de Movilidad Urbana, Yamandú Barrios, adelantó que este viernes el equipo municipal desembarcará en una escuela del barrio Santa Catalina para llevar a cabo una nueva edición del Conversatorio Vial, una iniciativa clave destinada a promover la responsabilidad al volante y el respeto por las normas entre los estudiantes.



Como parte de la estrategia pedagógica y de incentivo, el funcionario detalló que al finalizar la jornada escolar se realizará un sorteo de cascos entre todos los alumnos participantes, buscando arraigar de forma práctica el uso de los elementos de protección obligatorios.



Sin embargo, la agenda no se detendrá en las aulas. Barrios informó que durante el fin de semana las actividades se trasladarán a un templo evangélico local. Allí, el equipo técnico mantendrá reuniones directas con los vecinos de la zona para debatir y abordar inquietudes sobre seguridad vial y convivencia ciudadana en la vía pública.



"Vamos a seguir haciendo lo que nos gusta, que es conversar con los vecinos, especialmente cuando son jóvenes, porque ellos son la esperanza del país", enfatizó el secretario.



El funcionario concluyó remarcando que el trabajo preventivo y la formación temprana con adolescentes y jóvenes son los pilares fundamentales para generar un cambio cultural a largo plazo, indispensable para construir una ciudad mucho más segura, ordenada y predecible para todos.



R: Gladis Lencina