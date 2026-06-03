ÉBOLA: el virus mortal de la fiebre, dolor de cabeza y de garganta

Miércoles, 3 de junio de 2026

Además se caracteriza por la aparición de debilidad intensa, fatiga y dolores musculares. Los síntomas aparecen 21 días después del contagio. No tiene cura. No hay vacunas. Argentina se prepara para resolver el sistema de salud.



El Gobierno de Corrientes fortaleció sus mecanismos de prevención y respuesta sanitaria frente a posibles casos de enfermedades de alto riesgo, entre ellas el Ébola. La medida se enmarca en el escenario de alerta epidemiológica generado por un caso bajo investigación en Santa Fe y por los brotes reportados recientemente en África.



Durante una reunión encabezada por el ministro de Salud Pública, Emilio Lanari Zubiaur, autoridades provinciales analizaron las acciones necesarias para garantizar una rápida respuesta ante eventuales emergencias sanitarias.



Revisión de protocolos y capacidad de respuesta



En el encuentro se evaluó la disponibilidad de insumos destinados a los protocolos de bioseguridad, así como la capacidad operativa para el traslado y atención de pacientes en situaciones que requieran aislamiento y control epidemiológico.



Además, se revisaron los circuitos previstos para la toma, derivación y análisis de muestras, junto con los procedimientos de asistencia que podrían activarse en caso de detectarse un caso sospechoso.



Las autoridades también avanzaron en la coordinación de estrategias a la espera de posibles actualizaciones o lineamientos que puedan ser emitidos por organismos nacionales de salud.







Qué ocurre con la situación epidemiológica



Desde la Dirección General de Epidemiología informaron que el nivel de riesgo actual para América continúa siendo bajo. No obstante, se mantiene una vigilancia permanente debido a los brotes de la variante Ébola Bundibugyo registrados en Uganda y en la República Democrática del Congo.



En ese marco, se repasaron los criterios de detección temprana, notificación obligatoria, aislamiento y seguimiento de pacientes, conforme a las recomendaciones vigentes de los organismos sanitarios internacionales.



Qué es el Ébola y cómo se transmite



El Ébola es una enfermedad viral grave cuyo período de incubación puede extenderse entre 2 y 21 días. El contagio ocurre por contacto directo con fluidos corporales o secreciones de personas infectadas.



La prevención se basa principalmente en medidas estrictas de bioseguridad, aislamiento y vigilancia epidemiológica. Actualmente, la atención médica se centra en tratamientos de soporte y en la aplicación de protocolos específicos para reducir riesgos de transmisión.





Vigilancia permanente



Desde el Ministerio de Salud Pública destacaron que estas acciones forman parte de los procedimientos preventivos habituales destinados a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario provincial ante amenazas epidemiológicas internacionales.



La actualización de protocolos y la coordinación entre distintas áreas buscan asegurar una actuación rápida y eficiente frente a cualquier eventualidad que pueda surgir en el territorio correntino.