Piden poner fin a la violencia de género la primer marcha fue hace 11 años

Martes, 2 de junio de 2026

Johana Romero, referente de la Juventud Radical, invitó a la comunidad a concentrarse este martes frente al Poder Judicial. "Seguimos movilizándonos porque continúan apareciendo noticias de mujeres golpeadas o asesinadas", dijo a Cadena de Radios.



Al cumplirse 11 años del surgimiento de la consigna, alertó sobre las alarmantes cifras de femicidios en lo que va de 2026 y las desprotecciones que sufren las víctimas al denunciar.



En el marco de una nueva jornada de concientización y lucha que se replica en todo el país, Johana Romero, integrante de la Juventud Radical, dialogó con Cadena de Radios para convocar a la ciudadanía correntina a sumarse a la movilización de Ni Una Menos programada para este martes.



La dirigente lamentó que, a 11 años del nacimiento del movimiento impulsado por un caso que conmocionó a la Argentina, las calles sigan siendo el escenario necesario para visibilizar la falta de respuestas estructurales.



"Seguimos teniendo que movilizarnos porque continúan apareciendo noticias de mujeres golpeadas o asesinadas", expresó Romero con preocupación.



La convocatoria en la capital correntina iniciará por la tarde con un fuerte mensaje hacia las instituciones:



16:30 horas – Concentración: Frente al edificio del Poder Judicial, un punto que Romero consideró neurálgico y clave por ser el ámbito donde se definen las causas de violencia de género y femicidios.



Movilización: Posteriormente, las columnas se trasladarán hacia la Plaza Vera, donde se realizará la lectura de un documento oficial y se llevarán a cabo diversas intervenciones artísticas de concientización.



Uno de los puntos más críticos señalados por la referente fue el desamparo institucional que experimentan quienes deciden romper el silencio. "Sabemos lo difícil que es para una mujer llegar a denunciar y luego atravesar cada una de las instancias que siguen", remarcó, haciendo hincapié en la revictimización judicial.



Para ejemplificar la gravedad de la situación actual, Romero expuso datos y casos recientes que conmueven a la opinión pública:



Estadísticas alarmantes: Detalló que solo entre enero y abril de este 2026 ya se registraron 87 víctimas fatales por violencia de género en toda la Argentina.



El caso de Córdoba: Mencionó el reciente y trágico hecho que tuvo como víctima a Agostina, una adolescente de apenas 14 años.



El caso de Laila Romero: Recordó la historia de la joven que logró salvar su vida gracias al auxilio de terceros, pero cuyo agresor recuperó la libertad rápidamente a pesar de los temores de la víctima. "Ese mensaje de la justicia es muy peligroso y por eso seguimos reclamando", sentenció.



Finalmente, Romero extendió la invitación a toda la sociedad bajo la premisa de que "no sabemos quién puede ser la próxima víctima", al tiempo que recordó que las organizaciones que componen la multisectorial local mantienen canales abiertos de contención, asesoramiento y acompañamiento permanente para las mujeres que lo necesiten.



R; Gladis Lencina