Raúl Dalpra proyecta el perfil turístico de Juan Pujol y avanza con obras viales

Martes, 2 de junio de 2026

El intendente presentó ante la Provincia un ambicioso proyecto náutico sobre el río Uruguay para potenciar la localidad. Además, destacó el cumplimiento de una histórica promesa de campaña con el puente del arroyo Naranjito.



El intendente de Juan Pujol, Raúl Dalpra, dialogó con Cadena de Radios y brindó detalles sobre los ejes de su gestión, que actualmente combinan el planeamiento estratégico del turismo regional, el avance de infraestructura vial muy esperada por los vecinos y la previsibilidad económica del municipio.



Dalpra participó activamente de una mesa técnica junto al Ministerio de Turismo en Monte Caseros, espacio donde cada localidad expuso sus propuestas de desarrollo. En ese contexto, Juan Pujol presentó una iniciativa diseñada por la contadora municipal, Melina Zambón —conocedora de la zona y practicante de la disciplina—, orientada a explotar el potencial de la costa del río Uruguay.



El proyecto, que tuvo una excelente recepción por parte de las autoridades provinciales, busca poner en valor sitios poco conocidos. Para ello, el jefe comunal anticipó que se necesitará infraestructura específica:



“Adjuntamos imágenes y la propuesta tuvo una muy buena recepción. Será necesario construir pasarelas para facilitar el acceso a una isla de gran atractivo natural”, señaló Dalpra.



Con el objetivo de consolidar este perfil turístico, el mandatario gestionó una futura visita de Fernando La Provitta (Recursos Naturales de la provincia) y adelantó que planean retomar en septiembre la tradicional travesía en kayak, un evento que en su última edición convocó a unas 100 embarcaciones.





En materia de obras públicas, el intendente celebró el avance en la construcción del puente sobre el arroyo Naranjito, una demanda histórica de la comunidad. “Era más una promesa de campaña y la estamos cumpliendo”, enfatizó.



El proyecto se ejecuta en conjunto con el consorcio caminero y cuenta con el asesoramiento técnico del vecino Jorge Dalzotto. Los trabajos contemplan una solución adaptada al terreno:



Estado actual: La etapa de entubamiento ya se encuentra finalizada.



Próximos pasos: Se construirán los cabezales para habilitar formalmente el paso de vehículos pesados.



Diseño: Será un puente bajo tipo badén, pensado para soportar que el agua pase por encima durante períodos de lluvias intensas sin dañar la estructura.



Esta obra posee una importancia estratégica fundamental, dado que el camino funciona como un atajo directo hacia Mocoretá, siendo una vía clave y de uso diario para transportistas y empresas del sector forestal.



Finanzas ordenadas y aguinaldo garantizado

Finalmente, de cara a los compromisos financieros, Dalpra transmitió tranquilidad a los empleados de la comuna al anunciar que el próximo 20 de junio se abonará el medio aguinaldo.



El intendente remarcó que, a pesar de que la reducción de los fondos coparticipables nacionales impacta en el día a día del funcionamiento municipal, la localidad se mantiene firme: “No tenemos problemas económicos, estamos ordenados y llevamos adelante una gestión prolija”, concluyó.



R: Lencina Gladis.