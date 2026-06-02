Un "Mundial diferente" y el orgullo correntino"

Martes, 2 de junio de 2026

El intendente, Noel Gómez, anunció el tradicional torneo infantil con dos categorías en simultáneo y el torneo de penales barrial. Celebró la convocatoria del correntino Franco "Falco" López a la Selección Nacional como ejemplo para los jóvenes.



El intendente de Saladas, Noel Gómez, dialogó con Cadena de Radios y compartió una cargada agenda de actividades que combinan el desarrollo deportivo local, la gestión económica municipal y el fortalecimiento del sector productivo de la región.



La gran apuesta recreativa de la gestión es la realización del tradicional Mundialito, que este año innovará al disputarse en dos categorías infantiles en simultáneo. Esta propuesta se acoplará en paralelo al torneo de fútbol barrial (que ya congrega a 18 equipos saladeños y delegaciones vecinas) y al convocante torneo de penales de la Dirección de Deportes.



En este marco de efervescencia deportiva, Gómez se mostró sumamente emocionado por la convocatoria de Franco “Falco” López a la Selección Argentina: “Para nosotros es una alegría inmensa saber que un joven correntino fue convocado por la Selección Nacional. Sirve para mostrarles a nuestros niños que a través del deporte se pueden cumplir sueños”, afirmó el jefe comunal.



Para el intendente, el caso de López es el reflejo de que hay una juventud que trabaja y alcanza sus objetivos, funcionando como un faro de superación y un claro mensaje para la comunidad de que "no todo está perdido".



En el plano de la gestión interna, Gómez llevó tranquilidad a los trabajadores de la comuna al garantizar el pago de los haberes y del medio aguinaldo (SAC) durante el mes de junio.



Asimismo, anticipó que en el mes de julio se concretará la segunda reunión paritaria con el gremio municipal. El objetivo será discutir un nuevo acuerdo salarial que resulte justo para los empleados pero que se mantenga alineado de forma responsable con las posibilidades presupuestarias del municipio.



Por último, el jefe comunal detalló dos importantes jornadas técnicas destinadas a potenciar el sector agropecuario de la zona:



Miércoles (Inseminación artificial): Trabajo conjunto con el Ministerio de la Producción. Comenzará con una instancia teórica en el Salón Bicentenario y culminará con prácticas a campo para productores locales.



Jueves (Jornada en Paraje Anguá): Nueva capacitación técnica enfocada en la adquisición de experiencia práctica y herramientas clave para optimizar el rendimiento del sector productivo.



R: Gladis Lencina