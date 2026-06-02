"La tecnología hoy nos permite ser mucho más profesionales y eficientes ante la emergencia"

Martes, 2 de junio de 2026

La jefa del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Alvear destacó la transformación del sector. Reconocida quinta fuerza nacional. La capacitación continua, el uso de drones y GPS. La prevención ante el deterioro de las rutas y los cambios climáticos.



Marcados por el compromiso, las batallas contra el fuego y un sinfín de experiencias acumuladas, la jefa del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Alvear, Alicia Velazco, dialogó con Cadena de Radios y analizó el presente de una institución que no para de evolucionar.



Desde el año pasado, los Bomberos Voluntarios fueron reconocidos formalmente como la quinta fuerza a nivel nacional, un hito que hoy nuclea a más de 45 mil integrantes en todo el país. Sin embargo, para Velazco este estatus no es un privilegio, sino un desafío mayor:



“Más que un derecho, nos da más obligaciones porque somos una institución que está de manera inmediata para dar respuestas a la comunidad”, señaló.



Para sostener este nivel de respuesta, la profesionalización es la clave. A través de la Academia Nacional de Bomberos (que en Corrientes coordina el comandante Julio Bejarano, de Goya), instructores de diversos cuarteles trabajan en la capacitación permanente del personal.



"La tarea hoy es mucho más profesional", afirmó Velazco, haciendo especial énfasis en cómo herramientas como GPS y drones cambiaron las reglas del juego. Estos dispositivos permiten escanear el terreno, evaluar la magnitud de los incendios forestales y cuidar la integridad del personal.



Ahorro de tiempo, permite una llegada más rápida y precisa al foco del conflicto. Optimización de recursos: "Nos permite determinar cuántas personas son necesarias de acuerdo con la dimensión del fuego", explicó la jefa del cuartel, cuidando tanto el material como el recurso humano.



Al ser consultada sobre los puntos urgentes a fortalecer, Velazco no dudó en poner el foco en los siniestros viales. Advirtió con preocupación sobre el deterioro de las rutas de la región, una problemática que incrementa notablemente las intervenciones del cuartel en accidentes de tránsito donde "se tiene en las manos la vida de las personas".



Por otro lado, gracias a los datos del Registro Único de Actuaciones (RUA), detalló que actualmente los incendios forestales y las inundaciones se encuentran bajo control. No obstante, ante la posible llegada del fenómeno climático El Niño, la guardia no baja.



Finalmente, Velazco insistió en que la tecnología actual les permite analizar el comportamiento del clima en años anteriores para trazar estrategias con "un plan A y un plan B", concluyendo que la prevención y la educación de la ciudadanía siguen siendo los eslabones más importantes para anticiparse a la emergencia.



R: Gladis Lencina

