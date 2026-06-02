Kast defendió el ajuste en Chile y advirtió que vienen meses difíciles

Martes, 2 de junio de 2026

El presidente chileno ratificó su plan de austeridad, prometió proteger beneficios sociales y apuntó a ordenar las cuentas públicas.



El presidente de Chile, José Antonio Kast, presentó su primer balance de gestión ante el Congreso y defendió el programa de ajuste fiscal impulsado por su administración. Durante su discurso, reconoció que las medidas tendrán un impacto en el corto plazo, aunque aseguró que son necesarias para estabilizar la economía.



El mandatario sostuvo que la situación financiera del país es más compleja de lo previsto al asumir el gobierno y reiteró que su prioridad será recuperar el equilibrio de las cuentas públicas y fortalecer el crecimiento económico.



Un plan para reducir el déficit



Kast ratificó el objetivo de recortar el gasto estatal en unos 6.000 millones de dólares durante los próximos 18 meses. Según explicó, el programa busca corregir desequilibrios fiscales acumulados y recuperar la confianza en las finanzas públicas.



En esa línea, afirmó que su administración mantendrá el rumbo pese a las críticas y aseguró que las decisiones estarán orientadas por criterios de responsabilidad económica antes que por consideraciones de popularidad.



El Gobierno ya aplicó reducciones presupuestarias en distintos ministerios. Las áreas de Salud y Cultura figuran entre las más alcanzadas por los recortes implementados desde marzo.





Promesa de proteger la asistencia social



El jefe de Estado insistió en que el ajuste no afectará programas sociales ni beneficios destinados a los sectores más vulnerables.



Según explicó, las modificaciones apuntan a mejorar la eficiencia del gasto público y optimizar el funcionamiento de organismos estatales, sin reducir derechos ni prestaciones esenciales.



La administración chilena sostiene que el elevado déficit heredado obliga a tomar medidas para evitar un deterioro mayor de las cuentas fiscales.



Un escenario económico desafiante



El discurso se produjo en un contexto de desaceleración económica. Horas antes de la exposición presidencial, se conocieron datos que reflejan una nueva caída de la actividad económica, mientras que el desempleo superó el 9%.



El Gobierno considera que la recuperación dependerá de una combinación de disciplina fiscal, incentivos a la inversión y una reforma económica que busca reducir la carga tributaria sobre las empresas para estimular la creación de empleo.



Protestas cerca del Congreso



Mientras el presidente hablaba ante legisladores en Valparaíso, se registraron incidentes en las inmediaciones del Congreso entre manifestantes y fuerzas de seguridad.



Los enfrentamientos incluyeron barricadas y acciones de dispersión por parte de los carabineros, en una jornada marcada por la tensión política y el debate sobre las medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo.



Con una popularidad en descenso y desafíos económicos por delante, el Gobierno de Kast enfrenta ahora el reto de sostener su programa de reformas y demostrar que los ajustes pueden traducirse en crecimiento, empleo y estabilidad para la economía chilena.











